Golpe al bolsillo en la segunda operación salida del verano: el diésel se dispara un 14% y la gasolina sube un 8%

La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos por carretera hasta el domingo 2 de agosto, con franjas horarias críticas y la obligatoriedad de la baliza V-16 en esta operación salida.

El encarecimiento se debe al aumento del precio del petróleo por la reanudación de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a los márgenes de refino en máximos históricos.

Llenar un depósito de gasóleo cuesta de media 96,2 euros, mientras que el de gasolina asciende a 91,3 euros.

El precio del diésel en España ha subido un 14% y la gasolina un 8% respecto al mes pasado, coincidiendo con la segunda operación salida del verano.

Llega el mes de agosto y con él una nueva subida de los carburantes. La segunda operación salida del verano será más cara que la primera, en julio, debido al fin de la tregua de la guerra de Irán.

El segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026 de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que se prevé un récord de 104 millones de desplazamientos por carretera, llega con un incremento en el precio de los combustibles en comparación con la de julio.

Ahora, el precio medio del litro de gasóleo en España se sitúa en los 1,75 euros, un incremento del 13,5% respecto a la primera operación salida del verano.

Por su parte, el coste medio del litro de gasolina en España alcanza los 1,66 euros, lo que equivale a un incremento del 8,2% respecto a finales de junio, según datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Dicho de otra forma: el litro del gasóleo ha subido 0,20 euros en un mes, mientras que el litro de gasolina se ha encarecido 0,13 euros. Así, llenar un depósito de un vehículo diésel cuesta, de media, 96,2 euros frente a los 91,3 euros que supone llenar un tanque de gasolina.

Desde que se reanudaron los ataques entre Estados Unidos e Irán después de que Donald Trump diera por terminado el alto del fuego pactado a mediados de junio, el petróleo brent, de referencia en Europa, ha subido casi un 19% y se sitúa en los 90 dólares por barril.

El crudo del Mar del Norte ha llegado a alcanzar los 100 dólares por barril, una cota que ya había superado en el anterior rally provocado por la guerra en Irán, cuando llegó a tocar los 120 dólares.

Por su parte, el barril de Texas ha escalado prácticamente un 20% y ha tocado máximos de seis semanas al repuntar hasta los 88 dólares por barril. El barril de WTI (West Texas Intermediate, por sus siglas en inglés) ronda los 85 dólares por barril tras las últimas alzas.

Al encarecimiento de la materia prima hay que sumarle otro factor que tampoco ayuda: el margen de refino, es decir, el coste de transformar el crudo en gasóleo en el mercado europeo, que está en máximos históricos.

El repunte de dicho margen se debe, por una parte, a la escasez de petróleo en Asia y, por otra, a la paralización de las refinerías del Golfo Pérsico.

Hasta 5,6 millones de movimientos

El segundo dispositivo especial de Tráfico para la Operación Verano 2026 prevé que se produzcan 5,6 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo domingo 2 de agosto.

El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de varios flujos de tráfico: quienes comienzan sus vacaciones, quienes las terminan y los desplazamientos habituales del fin de semana.

Arranca la segunda operación salida. Cayetana López Navajas

Además, continuará la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque en el sur de la península ibérica

Es preciso apuntar que agosto es el mes del año con mayor movilidad, dado que se prevén 54,5 millones de movimientos de largo recorrido por carretera.

Franjas más desfavorables

En cuanto a las franjas más desfavorables, Tráfico prevé para este viernes las mayores concentraciones, que se producirán entre las 15:00 y las 00:00 horas.

De cara al sábado, la franja horaria más desfavorable será desde las 08:00 a las 15.00 horas.

Para el domingo, los principales movimientos serán los de retorno. De hecho, la DGT instalará ese día, a lo largo de la tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada de vehículos a los grandes núcleos urbanos.

La franja horaria más desfavorable para este día será desde las 15:00 hasta las 00:00 horas, momento en el cual finalizará este segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026.

Baliza V-16

De otra parte, esta será la primera operación de verano que contará con la obligatoriedad de portar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

Según reconoce la DGT, "la implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras". De hecho, Tráfico registró en 2025 una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, una cifra que en la actualidad supera las 69.000 incidencias al mes.