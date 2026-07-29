Renfe firma con los sindicatos un nuevo convenio colectivo que incluye subidas salariales de hasta el 4,5% en 2027

El convenio reduce el periodo de beca formativa para nuevos empleados y crea una carrera profesional específica en los Centros de Gestión de Operaciones.

Se introduce una nueva regulación de turnos en mantenimiento, mejoras en movilidad y protocolos contra el acoso y LGTBI.

El acuerdo contempla consolidar parte del salario variable en un complemento fijo y la inclusión formal de los trabajadores de Rodalies en el convenio estatal.

Renfe y los sindicatos Semaf, UGT y CCOO han firmado un nuevo convenio colectivo con subidas salariales del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028.

Semaf, UGT y CCOO han alcanzado un preacuerdo con la dirección de Renfe para la firma del IV Convenio Colectivo de la empresa, que contempla incrementos salariales garantizados del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

También contempla la consolidación de parte del sueldo variable en complemento fijo y la inclusión formal de los trabajadores de la nueva empresa de Rodalies en Cataluña en este convenio colectivo de Renfe a nivel nacional.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado en la red social 'X' que este acuerdo supone un avance para la empresa en la mejora operativa y de eficiencia a través de la flexibilización de los gráficos de conducción.

Asimismo, ha destacado que supone una nueva regulación de los turnos en las bases de mantenimiento, desarrollo profesional de los Centros de Gestión de Operaciones, un nuevo marco de movilidad y la regulación de los protocolos de acoso y LGTBI.

Los sindicatos aseguran en sus comunicados que entre un 40% y un 50% de la prima variable pasará a integrarse en un complemento específico fijo, de forma que solo el importe restante de entre el 60% y 50% mantendrá su carácter variable y quedará vinculado a la consecución de objetivos.

Marco de movilidad

El texto también eleva del 84% al 90% el adelanto a cuenta en la nómina mensual y reduce a solo un mes el periodo de beca formativa para los nuevos contratados procedentes de ofertas públicas de empleo (OPE), que firmarán su contrato de inmediato.

Asimismo, a partir de 2028 se implantará una norma marco de movilidad continua que eliminará las residencias transitorias y las permanencias obligatorias para agilizar la cobertura de plazas vacantes.

Por otra parte, el preacuerdo da cumplimiento a los compromisos asumidos tras las pasadas convocatorias de huelga, al integrar formalmente a la sociedad Rodalies de Catalunya dentro del marco convencional del Grupo Renfe, garantizando que el conjunto de sus trabajadores mantenga las mismas condiciones laborales y de movilidad que el resto de la plantilla estatal.

Por último, el convenio introduce mejoras específicas para colectivos como los de los Centros de Gestión de Operaciones, donde se crea una carrera profesional y retributiva propia con mesas de tracción atendidas por maquinistas.