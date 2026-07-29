La CNMC pide a Adif rebajar los cánones en la ruta Madrid-Barcelona mientras duren las limitaciones de velocidad

La propuesta de Adif plantea mantener los cánones actuales hasta 2027 y prevé incrementos en 2028, además de bonificaciones para tráficos de mercancías en alta velocidad.

La CNMC también exige rebajar el recargo en el corredor Madrid-Málaga, aunque considera adecuado el del Madrid-Sevilla.

Las restricciones desde febrero de 2026 han aumentado en 25 minutos el tiempo de viaje, lo que ha reducido la demanda y la capacidad de pago del mercado.

La CNMC pide a Adif reducir de forma transitoria los cánones en la ruta Madrid-Barcelona mientras duren las limitaciones de velocidad tras el accidente de Adamuz.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sale al rescate de la ruta de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para pedir a Adif que rebaje los cánones.

Se trata de una reducción transitoria del recargo en la línea mientras se mantengan las limitaciones temporales de velocidad implantadas el 5 de febrero de 2026 tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ocasionó la muerte de 46 personas.

Estas restricciones aumentan en unos 25 minutos el tiempo de viaje respecto al inicialmente programado, lo que, según el informe de la CNMC sobre la competitividad del transporte ferroviario de viajeros, reduce la demanda y afecta a la capacidad de pago del mercado.

De hecho, este corredor fue el único de los liberalizados que perdió pasajeros en 2025. En concreto, transportó 14,4 millones, un 1,7% menos.

De igual forma, Competencia exige rebajar el recargo del corredor Madrid-Málaga, que no supera el test del operador eficiente medio previsto en la Comunicación de la CNMC sobre cánones ferroviarios.

En cambio, el recargo del corredor Madrid-Sevilla sí supera este análisis. La CNMC ya señaló en su informe sobre los cánones de 2025 que los recargos de los corredores del Sur debían reevaluarse una vez consolidada la entrada del tercer operador.

Además, de cara a la futura introducción de competencia en los servicios sujetos a obligación de servicio público, la CNMC solicita revisar el cálculo de los costes directos de estos servicios y desarrollar una metodología para segmentar la aplicación de los recargos.

Por otro lado, respecto a los proyectos de reglamento de cánones ferroviarios de Adif y Adif Alta Velocidad, la CNMC destaca que por primera vez los administradores proponen los cánones de tres ejercicios de forma conjunta.

Esto permitirá publicar con suficiente antelación los cánones de 2028, antes de que las empresas ferroviarias soliciten la capacidad necesaria para prestar sus servicios.

La propuesta mantiene, con carácter general, los cánones vigentes en 2025 para 2026 y 2027; incorpora una bonificación para los tráficos de mercancías en líneas de alta velocidad; y prevé incrementos en 2028 en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Galicia y Madrid-Levante, aplicables también a determinados servicios internacionales y transversales.

Cabe recordar que los cánones ferroviarios son los importes que las empresas de transporte de viajeros (Renfe, Ouigo e Iryo) y de mercancías pagan a Adif y Adif AV —administradores de la red ferroviaria española— por utilizar sus infraestructuras.