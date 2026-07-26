Apuesta por la electrificación, marcas chinas y vehículos de ocasión: comprar un coche se complica y no sólo por su precio

Crece la apuesta por coches electrificados e híbridos, aunque la incertidumbre tecnológica y la obsolescencia preocupan a los compradores.

Aumenta la demanda de vehículos de ocasión, cuyo precio medio es de 17.000€ y muestra tendencia a la baja.

El precio de los coches nuevos ha subido un 49% desde 2019 y la media ya es de 45.000€.

El 80% de los españoles considera tener coche propio un lujo, aunque lo ve imprescindible.

El 80% de los españoles siente que tener un vehículo propio es un lujo, aunque el mismo porcentaje reconoce que contar con un coche en propiedad es imprescindible.

La afirmación responde a una realidad que se vive en el mercado automovilístico: el precio de los vehículos nuevos no para de subir. Se ha incrementado un 49% desde 2019 y ya alcanza de media los 45.000€.

El encarecimiento de los coches a estrenar ha tenido una doble consecuencia directa.

VALOR AÑADIDO | Tendencias del mercado automovilístico: Ocasión, marcas chinas o electrificación

Por un lado, ha provocado que el parque automovilístico nacional envejezca. Los coches españoles tienen ya 14 años de media y un tercio supera los 20 años.

Por otro, ha causado que otras opciones antes menos visibles se conviertan en una alternativa competitiva ante el alza de los precios. Y en este sentido, el mercado de segunda mano repunta con fuerza.

Dentro de él, hay un tipo de coche estrella para quienes quieren comprarse uno nuevo pero la subida de precios no se lo permite: el vehículo de ocasión.

Aunque su precio también ha escalado desde antes de la pandemia, no lo ha hecho con tanta intensidad. Y además, en los últimos meses ha empezado a consolidar una tendencia a la baja.

De media, el precio de los vehículos de ocasión se sitúa por debajo de los 17.000€.

Esta no es la última tendencia que se observa en el mercado del automóvil. Los españoles también empiezan a apostar por la electrificación a la hora de comprarse un nuevo vehículo.

Las ventas de estos coches en el primer semestre de 2026 han aumentado un 40% respecto al año pasado y las ventas de coches híbridos igualan ya a los de diésel, aunque los de gasolina siguen siendo los preferidos.

En este sentido, decantarse por los modelos ecológicos también es ahorrar. Dentro de un mercado con precios al alza, los vehículos de etiqueta cero a estrenar son los únicos que no han subido de precio.

Sin embargo, las nuevas opciones tecnológicas también hacen que aumenten las dudas entre los compradores.

Hay incertidumbre por la innovación constante y bajo este pretexto, la durabilidad y la obsolescencia empiezan a ser los factores más determinantes a la hora de elegir modelo en el concesionario, aunque el precio sigue siendo el principal condicionante.