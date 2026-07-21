Talgo reduce a 27 millones las pérdidas y dispara sus ingresos un 39% en el primer semestre

Talgo eleva su cartera de pedidos a un máximo histórico de 6.239 millones de euros y prevé ingresos anuales de hasta 800 millones.

El Ebitda sube a 31,7 millones de euros, con un margen del 8,4%, superando previsiones para 2026.

La compañía incrementa sus ingresos un 39,1%, alcanzando los 375,8 millones de euros en los primeros seis meses del año.

Talgo reduce sus pérdidas a 27 millones de euros en el primer semestre, frente a los 65 millones del año anterior.

Talgo cierra los primeros seis meses reduciendo sus pérdidas a 27 millones de euros frente a los 65 millones del mismo periodo del año anterior.

A pesar de ello, la compañía destaca que ha logrado unos ingresos de 375,8 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que supone un incremento del 39,1% frente al mismo periodo de 2025, en que alcanzó 270,1 millones de euros.

El Ebitda ha tenido una evolución positiva, alcanzando los 31,7 millones de euros (en el primer trimestre fue de 9,8 millones de euros), con un margen resultante de 8,4%, por encima de la previsión media anunciada para 2026 (en torno al 8%).

Sin considerar extraordinarios, el Ebitda hubiera ascendido a 34,9 millones de euros, con un margen resultante de 9,3%.

La deuda financiera neta se sitúa en 496,9 millones de euros.

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha subrayado que “seguimos dando pasos firmes en nuestro compromiso de cumplir los objetivos del ejercicio en esta nueva era de Talgo, centrados principalmente en la actividad industrial, las entregas de los pedidos y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales”.

En cuanto a las perspectivas para este año, Talgo tiene como objetivo alcanzar unos ingresos entre los 700 y los 800 millones de euros y unas adjudicaciones por valor de 1.500-2.000 millones de euros, nivel que ya ha alcanzado durante el primer semestre.

Talgo durante el primer semestre eleva la cartera de pedidos hasta un nuevo máximo histórico de 6.239 millones de euros, con nuevas adjudicaciones por valor de 2.149 millones de euros y oportunidades comerciales de 13.600 millones de euros en los próximos dos años.