Meliá abandona de forma definitiva Cuba y cancelará todos sus contratos el 24 de julio

EEUU ha amenazado con sanciones a empresas extranjeras que mantengan vínculos con el holding militar Gaesa en Cuba.

La compañía cancelará sus contratos de gestión y comercialización hotelera, así como el uso de marcas y la cadena de suministro local.

Meliá cesará sus operaciones en Cuba de forma definitiva el próximo 24 de julio. Un movimiento que llega tras anunciar a principios del mes pasado el abandono de 15 establecimientos hoteleros relacionados con el holding militar Gaesa ante las amenazas de EEUU.

Así, su filial portuguesa, Ilha Bela Gestao e Turismo, pondrá fin con efectos a partir del próximo 24 de julio de 2026 a la totalidad de sus servicios de gestión y comercialización hotelera en la República de Cuba, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta decisión se extiende al uso de marcas autorizadas, al receptivo y a la cadena de suministro local vinculada al abastecimiento de los mencionados establecimientos, cuya operativa será igualmente descontinuada.

Asimismo, en aplicación del principio de prudencia, la sociedad se encuentra actualmente evaluando los impactos financieros derivados de esta decisión, incluyendo la eventual revisión del valor en libros asociado a la operativa en Cuba.

Meliá explica que “esta decisión es consecuencia de las notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que persistentemente han venido y vienen afectando al entorno de ese país, y que imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa en sus actividades”.

Cabe recordar que Estados Unidos ha amenazado con sancionar a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con Gaesa, conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano.

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