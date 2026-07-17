La alta velocidad duplica el número de viajeros en 2025 y rebaja los precios hasta un 40% desde la liberalización

El tren ha ganado cuota al avión en trayectos clave, como Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, aunque en Madrid-Barcelona la cuota ferroviaria es del 83,1%.

Renfe mantiene entre el 50% y el 67% de cuota de mercado en los corredores con competencia, mientras que Iryo y Ouigo comparten el resto.

La liberalización del sector ha reducido los precios de los billetes hasta un 40% en la mayoría de los corredores respecto a 2019.

El número de viajeros en trenes de alta velocidad alcanzó los 44,5 millones en 2025, el doble que en 2019 y un 12% más que el año anterior.

Un total de 44,5 millones de viajeros utilizaron la alta velocidad comercial en 2025, un 12% más que el año anterior y el doble que en 2019, último año prepandemia y preliberalización, según el Informe anual del sector ferroviario de 2025 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante 2025, se registraron 547 millones de viajeros (+0,3%) en todos los servicios ferroviarios, un 5% más que en 2019. La gran mayoría (el 82%) fueron usuarios de Cercanías.

Los corredores abiertos a la competencia batieron récords en 2025, entre un 10 y un 14% más de viajeros, salvo el Madrid Barcelona, donde disminuyeron por primera vez desde la liberalización (un 1,7 %).

Los viajeros fueron 14,4 millones en el corredor Madrid-Barcelona, 6,2 millones en el Madrid-Valencia, 5,9 millones en el Madrid-Sevilla, 5,8 millones en el Madrid-Málaga y 4,5 millones en el Madrid-Alicante.

La entrada de Ouigo, el tercer competidor en los corredores Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga en enero de 2025 hizo bajar el precio de los billetes un 12%.

El corredor Madrid-Barcelona, tras el incremento de precios del 15,2% entre 2024 y 2025, fue el único en el que los ingresos por venta de billetes superaron los costes (en un 6%).

En el resto, los operadores incurrieron en pérdidas. Los pagos por cánones supusieron el 46% de los costes totales en el Madrid-Barcelona, el 38% en los corredores a Andalucía y el 30% en los corredores a Levante.

Respecto de antes de la liberalización (2019), los precios bajaron en términos reales (teniendo en cuenta la inflación), un 50% en el corredor Madrid-Valencia, y alrededor del 40% en los demás corredores.

El precio medio del trayecto Madrid-Barcelona fue en 2025 de 52,89 euros; del Madrid-Valencia, 27,04 euros; del Madrid-Sevilla, 38,41 euros; del Madrid-Málaga, 37,61 euros; del Madrid-Alicante, 31,34 euros y del Madrid-Zaragoza, 41,57 euros.

Cuotas de mercado

Renfe retuvo entre el 50 y el 67% de cuota en los corredores con competencia.

Iryo alcanzó una cuota del 20-26% en todos los corredores, salvo en el Madrid-Alicante, donde fuera del periodo estival solamente opera los fines de semana.

Ouigo alcanzó cuotas del 13-14% en los corredores del Sur .

El tren ganó cuota al avión en los principales trayectos de estos corredores, especialmente en el Madrid-Sevilla y el Madrid-Málaga. La cuota más baja del tren corresponde al trayecto Madrid-Barcelona (el 83,1%).

Por otro lado, los viajeros en Media Distancia Convencional fueron 34,6 millones (-11%), en Media Distancia Alta Velocidad 13,2 millones (-0,7 %) y en Cercanías 446 millones (-0,4 %).