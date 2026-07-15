La CIAF se despide: celebra su último pleno y traspasa el caso de Adamuz a la nueva autoridad investigadora de accidentes

La CIAF, desde 2005, ha gestionado entre 100 y 130 notificaciones anuales, abriendo unas 10-20 investigaciones al año, y sus informes ofrecen recomendaciones para mejorar la seguridad.

La sede institucional del nuevo organismo estará en Córdoba, aunque provisionalmente operará desde Madrid mientras se busca un edificio adecuado.

La nueva autoridad, llamada Aitat, unificará la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil para reforzar su independencia y asumirá casos como el de Adamuz y Gélida.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) celebra su último pleno antes de integrarse en la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes.

Adiós a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El órgano creado en 2005 celebra este miércoles 15 de julio su último pleno antes de integrarse en la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El nuevo organismo comienza a operar ya bajo el nombre de Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat),

De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia a las 13:00 horas se celebrará una reunión -justo después del pleno de la CIAF- de la nueva autoridad con su presidente, Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, ya a los mandos.

Además de la CIAF, este nuevo organismo integra a otras dos comisiones existentes dentro del Ministerio de Transportes: la Ciaim (marítima) y la Ciaiac (aviación)-, con el objetivo de reforzar su independencia y su autonomía técnica y funcional.

La autoridad independiente tomará el control de algunas de las investigaciones en activo, especialmente en el plano ferroviario.

Así, asumirá casos como el del accidente de Adamuz (Córdoba) que ocasionó la muerte de 46 personas el 18 de enero de 2026 o el de Gélida (Barcelona), donde murió una persona sólo dos días después.

También está pendiente de aprobar el informe del accidente del tren en el Jardín Botánico, que ocurrió el 19 de octubre de 2024 cuando una unidad de tren de Renfe quedó sin frenos y a la deriva en el túnel entre Chamartín y Atocha.

Pese a cambiar de nombre e integrar varias comisiones, los casos los seguirán llevando los investigadores actuales ya que se subrogan los puestos de trabajo.

Por lo que las pesquisas del caso de Adamuz continúan adelante con una última novedad: los peritos judiciales reclaman a la jueza cambios en los laboratorios seleccionados por la CIAF, así como documentación a Adif.

Sede

La sede institucional del nuevo organismo investigador estará en Córdoba. Su elección forma parte de la estrategia de descentralización de los organismos estatales.

El Gobierno ha dado un año de plazo al Ayuntamiento de Córdoba para que encuentre un edificio adecuado para albergar la sede administrativa, por lo que provisionalmente estará en Madrid.

Por ello, de momento los investigadores de la CIAF y del resto de comisiones se mantendrán en el Ministerio de Transportes, señalan fuentes cercanas.

No obstante, es probable que, para garantizar su independencia, en las próximas semanas se muden a otro inmueble.

Llega tarde

Este nuevo organismo llega tarde. La nueva autoridad fue creada el 1 de agosto de 2024.

A pesar de ello, no se había puesto en marcha. Carecía de estatutos.

Los estatutos se aprobaron a finales de febrero de forma acelerada tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Un siniestro que cuestionó la independencia de la CIAF, adscrita al Ministerio de Transportes.

El último paso para su puesta en marcha se dio en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio, cuando se aprobó el nombramiento del presidente y de los seis consejeros.

Estos seis son Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga como expertos ferroviarios; Verónica Elvira Olalla y María Teresa Lumbreras Encinas como expertas en el ámbito aéreo; y Nuria Obiols Vives y Juan Andrés Pérez Pérez como expertos marítimos.

Miles de investigaciones

La CIAF existe desde 2005. Cada año, recibe y analiza entre 100 y 130 notificaciones de accidentes e incidentes ferroviarios, ya sean descarrilamientos, colisiones con obstáculos, arrollamientos en pasos a nivel...

De ellos, el organismo suele abrir una media de entre 10 y 20 investigaciones anuales.

Cabe recordar que este CSI del tren investigaba todos aquellos accidentes en los que se produce al menos una víctima mortal, según la clasificación de sucesos vigente en aquel momento en la legislación española.

Pero las investigaciones en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.

Todos estos informes técnicos incluyen recomendaciones de seguridad dirigidas a las empresas ferroviarias (como Renfe u otros operadores privados) y a Adif para evitar que los fallos humanos o técnicos se vuelvan a repetir.