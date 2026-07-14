Uber acelera la compra de Delivery Hero, dueña de Glovo, en una operación que podría superar los 11.000 millones

El sector del reparto vive un proceso de concentración y adaptación tras el auge de la pandemia, enfrentando mayores costes y competencia.

Uber ya posee el 24,99% de Delivery Hero y, sumando derivados financieros, su interés total ronda el 36,8%.

La adquisición valoraría a Delivery Hero por encima de los 36 euros por acción, cifra superior a una oferta previa de 33 euros por acción de Uber.

Uber negocia la compra de Delivery Hero, propietaria de Glovo, en una operación que podría superar los 11.000 millones de euros.

Uber busca dar un nuevo golpe sobre la mesa en el negocio del reparto de comida a domicilio.

La compañía estadounidense mantiene conversaciones para hacerse con Delivery Hero, uno de los mayores grupos del sector en Europa, en una operación que podría superar los 11.000 millones de euros y acelerar la concentración de un mercado cada vez más competitivo.

Las negociaciones entre ambas compañías están avanzadas y Uber aspira a cerrar un acuerdo lo antes posible, según informa Bloomberg.

De salir adelante, la operación valoraría a la empresa alemana, dueña de Glovo, por encima de los 36 euros aproximados por acción a los que cotiza actualmente en bolsa.

La posible compra se produciría en un momento favorable para Delivery Hero.

Sus acciones acumulan una subida cercana al 62% en lo que va de año, lo que ha elevado su valor de mercado hasta unos 11.200 millones de euros.

Además, Uber ya cuenta con una participación del 24,99% en la empresa alemana y, si se suman determinados derivados financieros, su interés total ronda el 36,8%.

Sin embargo, no es la primera vez que la tecnológica estadounidense muestra interés por la compañía alemana.

Uber ya había planteado una oferta de 33 euros por acción, aunque el mercado da por hecho que será necesario un precio superior para convencer a los accionistas y sellar la compra.

Sin embargo, la posible operación llega en un momento de profundos cambios para el sector del reparto.

Tras el fuerte crecimiento registrado durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron a las plataformas de entrega a domicilio, las empresas han tenido que adaptarse a una demanda más moderada, mayores costes laborales y una competencia creciente.

En paralelo, Delivery Hero lleva meses inmersa en una revisión estratégica impulsada por algunos de sus inversores.

Entre ellos destaca Aspex Management, el fondo que logró apartar al fundador Niklas Östberg y que ha defendido la venta de activos para aumentar el valor de la compañía.

Sin embargo, el camino no estará exento de obstáculos. Delivery Hero opera en más de 60 mercados y mantiene actividad en varias regiones donde coincide con Uber, especialmente en Europa y Oriente Medio.

Por ahora, nada está cerrado. Las fuentes cercanas a la negociación aseguran que las conversaciones continúan.

Mientras tanto, tanto Uber como Prosus, otro de los grandes accionistas de Delivery Hero, han optado por mantener silencio y no hacer comentarios sobre las negociaciones.