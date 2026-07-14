La jueza reclama a Adif cinco expedientes clave en el accidente de Adamuz tras el análisis de los peritos

Se considera necesario identificar al fabricante del tren Alvia, a Hitachi (Iryo) y contar con el operador ferroviario para aclarar datos técnicos y responsabilidades del siniestro.

Los expertos proponen cambiar el orden de laboratorios para analizar las muestras de soldadura y piden que los informes se remitan directamente a la autoridad judicial.

Los peritos judiciales advierten que falta documentación sobre la renovación de la línea aérea y varios contratos esenciales de infraestructura en el tramo afectado.

La jueza de Montoro exige a Adif cinco expedientes clave sobre obras y contratos para investigar el accidente de Adamuz que causó 46 muertos.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro ha pedido a Adif cinco expedientes clave para la investigación del accidente de Adamuz (Córdoba) que ocasionó la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero de 2026.

La magistrada da cinco días al gestor de infraestructuras para que ponga a disposición del órgano judicial los expedientes, según una resolución fechada el 12 de julio a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo hace tras recibir el informe de los tres peritos judiciales el pasado 3 de julio. En el documento alertaban de que faltaban determinados proyectos de la obra de renovación del tramo del accidente.

En concreto, reclaman el expediente de ejecución y modificados sobre la renovación de elementos de la línea aérea de contacto (catenarias) entre los puntos kilométricos 315 y 470.

También la totalidad del expediente administrativo de cuatro contratos de obra esenciales: la mejora integral de la infraestructura Madrid-Sevilla (en el tramo Guadalmez-Córdoba), el suministro y premontaje de aparatos de vía, el suministro de balasto (Base de Calatrava) y el proyecto de renovación de desvíos.

Los peritos creen que tras el estudio de la documentación que falta por aportar por parte de Adif, pudiera ser necesaria la elaboración de diversos estudios del terreno que les permitan valorar si en la posible rotura del carril coincidieron otros factores externos a la propia soldadura.

Pensando en un fallo del terreno, estiman posible necesitar la ejecución de una campaña geotécnica que aclare cuál es el comportamiento de los materiales de la infraestructura ferroviaria en la zona adyacente.

Estos trabajos deberán ser ejecutados en banda de mantenimiento.

Y aclaran que de su resultado se podrán inferir posibles discontinuidades en la infraestructura y el macizo inferior que pudieran haber influido en la rotura de carril.

Análisis de laboratorios

Además, en su análisis los peritos también valoran la idoneidad y solvencia de los laboratorios propuestos por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para analizar los tramos de carril recogidos en Adamuz.

Hablamos de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la Vía 1 en el PK 318+479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la Vía 1 por vía directa en el PK 318+536.

En el informe, los peritos concluyen que la propuesta del centro público adscrito al CSIC, Cenim, está mejor estructurada que la del laboratorio gallego privado Aimen.

Por lo que proponen invertir el orden de adjudicación inicial de los lotes, otorgando el lote 1 al Cenim y el lote 2 a Aimen.

Y en caso de que no se intercambien los lotes, reclaman a Aimen que “rehaga su oferta y la estructure exactamente igual que la de Cenim, en aras de la claridad y comparación de procesos”.

Además, aclaran de forma tajante que los informes finales deben ir dirigidos directamente a la autoridad judicial, y no a la CIAF (órgano que se integra ya este mes en la nueva autoridad investigadora de accidentes).

La CIAF lleva esperando varios meses a que los peritos se pongan en contacto con el organismo para comenzar los análisis de los carriles.

Estas pruebas son muy importantes para precisar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, por ejemplo. O si realmente el carril estaba roto 22 horas antes del accidente, como dicen los informes de la Guardia Civil y de la CIAF.

Son dudas que permitirán confirmar o no la principal hipótesis de los investigadores: que la causa del accidente entre el tren de Iryo y el Alvia fue la rotura de la vía.

Pero también ayudarán a determinar responsabilidades en un momento en el que Adif está en el punto de mira como gestor de las infraestructuras ferroviarias.

Registradores

Respecto a la comparecencia para interpretar conjuntamente los datos de los registradores jurídicos (RJU) de los trenes, los peritos consideran indispensable que se identifique y cite formalmente al fabricante o integrador original del tren Alvia implicado (así como a Hitachi por el tren Iryo).

Igualmente, exigen la presencia del operador ferroviario para aportar el contexto de explotación, velocidades y procedimientos de servicio del día del siniestro.