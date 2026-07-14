Adif lanza una oferta de empleo público con 1.531 nuevas plazas para reforzar la plantilla

El plan de formación incluye itinerarios adaptados a cada puesto y prevé la incorporación de 1.031 personas operativas en octubre de 2026.

La convocatoria abarca más de 30 perfiles profesionales y el plazo de solicitudes estará abierto del 15 de julio al 4 de agosto.

La mayoría de plazas (1.518) son para Adif y 13 para Adif AV; el 71% corresponde a personal operativo.

Adif y Adif Alta Velocidad lanzan una oferta de empleo público con 1.531 nuevas plazas, la mayor desde 2021.

Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV) han lanzado las convocatorias de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que supondrá la incorporación de un total de 1.531 profesionales a ambas entidades públicas tras el acuerdo alcanzado hace meses con los sindicatos para frenar una huelga.

En concreto, 1.518 son plazas para Adif y 13 para Adif AV, de modo que esta oferta es la más numerosa desde el año 2021.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia mañana, 15 de julio, y se prolongará hasta el 4 de agosto, inclusive.

Del número global de plazas ofertadas en esta convocatoria, 1.079, lo que supone el 71% del total, corresponden a personal operativo.

En la categoría de cuadro técnico se ofertan 311 plazas, lo que representa el 20% del total, y en la de técnico de la estructura de apoyo son 141 (128 en Adif y 13 en Adif AV), el 9% del total.

La convocatoria incluye más de 30 perfiles profesionales, en ámbitos muy diversos.

En lo que se refiere al personal operativo, engloba montadores eléctricos de instalaciones, ayudantes ferroviarios, oficiales de telecomunicaciones, administrativos o maquinistas, entre otros.

Las categorías de técnico y cuadro técnico comprenden perfiles en los ámbitos jurídico, económico, diversas ingenierías, arquitectura, etc.

El lanzamiento de la convocatoria se enmarca dentro del Plan Estratégico 2030 y del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los sindicatos el pasado 9 de febrero para frenar la huelga general en el sector ferroviario.

Este acuerdo prevé incrementar sobre las previsiones del plan estratégico, 2.400 plazas más en Adif, en el período 2026-2030, con una cadencia de 480 plazas anuales.

Y que se suman a las más de 8.000 plazas publicadas desde 2019, con lo que desde ese año a 2030 se propicia un relevo generacional de prácticamente la totalidad de la plantilla.

Formación

Todo el personal procedente de la Oferta de Empleo Público (OEP) recibe una formación de bienvenida con un itinerario formativo adaptado al puesto que va a desempeñar.

Durante los meses de junio y julio se está impartiendo formación a los técnicos y cuadros técnicos procedentes de la OEP 2025, que combina la formación de bienvenida con el periodo de acogida en dependencia, junto a sus tutores de prácticas.

Asimismo, a partir de octubre de 2026 está prevista la incorporación de 1.031 personas pertenecientes al colectivo de personal operativo de esta misma OEP.

El plan de formación para técnicos y cuadros técnicos incluye sesiones impartidas por parte de directivos y expertos en distintas áreas de actividad, visitas a instalaciones y un programa formativo técnico adaptado a su perfil profesional.

Por su parte, la formación para el personal operativo se diseña en función de las habilitaciones y especialidades necesarias para su futura incorporación en las áreas de Circulación y Mantenimiento.