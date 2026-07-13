La factura en la sombra de las autovías: España registra el mayor déficit de inversión vial de la UE

La Generalitat de Cataluña estudia reintroducir sistemas de pago como viñetas o pago por uso ante la insuficiencia de fondos y el creciente tráfico en las carreteras.

Solo el 13% de la red de autopistas española tiene peaje, frente al 74% en Francia y el 100% en Alemania, lo que plantea el debate sobre la posible recuperación de peajes para garantizar financiación.

La inversión media por kilómetro en España es significativamente inferior a la de países como Alemania, Francia o Italia, situándose un 30% por debajo de la media europea.

España cuenta con la red de autopistas más extensa de Europa, pero registra el mayor déficit de inversión en conservación y mantenimiento vial de la UE.

La red de autopistas españolas, la más extensa de Europa y una de las más grandes del mundo, acumula un importante déficit de inversión en lo que a conservación y mantenimiento se refiere.

Las redes de alta capacidad en España alcanzan los 17.788 kilómetros, lo que supone más de una quinta parte de las autopistas europeas, según datos de la Asociación Europea de Concesionarias de Autopistas y Vías de Peaje (Asecap).

Sin embargo, las necesidades de inversión y mantenimiento de esta red se sitúan en los 58.369 millones de euros para la próxima década, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Lo cierto es que, pese a contar con la mayor red de autopistas de Europa, la inversión media en conservación y mantenimiento en España se sitúa a la cola entre los países con mayor número de kilómetros.

Según datos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), la inversión media en conservación y mantenimiento de carreteras entre 2009 y 2017 se situó en los 22.489 euros por kilómetro.

Una cifra que suponía el 50% de lo que invirtieron los países vecinos. Por ejemplo, Reino Unido destinó en ese tiempo más de 108.000 euros por kilómetro con una red cinco veces más pequeña.

Pero la comparativa tampoco mejora con países del entorno. Alemania, segundo país de la UE con más kilómetros de autopistas, con más de 13.200 kilómetros, invierte una media de 49.229 euros por kilómetro.

Asimismo, tanto Francia (más de 12.600 kilómetros de autopistas) como Italia (más de 7.000 kilómetros) dedican más recursos que España a la conservación y mantenimiento de las carreteras. En el caso francés alcanza los 47.553 euros por kilómetro, mientras que el país transalpino dedica 41.537 euros por kilómetro.

Pero también hay que tener en cuenta la importancia que tiene el transporte por carretera para la economía del país, que soporta el 90% de los viajeros interurbanos y algo más del 95% del transporte de mercancías.

La realidad es que gracias al incremento presupuestario y a los fondos europeos se provocó una mejora de la inversión media por kilómetro.

Sin embargo, esta sigue siendo un 30% inferior a la registrada por los países vecinos y al cierre de 2024 se situó en los 36.441 euros por kilómetro.

¿Vuelta de los peajes?

La política que sigue España respecto a las carreteras pasa por la liberalización de la red viaria mediante el fin de las concesiones privadas una vez llega su vencimiento.

En Europa, el 73,8% de la red de autopistas está sujeta a peajes. Ahora bien, España escapa a esta realidad con un 13% de los kilómetros de su red de autopistas sujetos a peaje. En Francia, el 74% de los kilómetros de su red sujetos a tarificación, mientras que en Italia alcanza el 87% y en Alemania, el 100%.

Desde 2017, se han liberalizado 1.114 kilómetros de la red de carreteras debido al fin de hasta 10 concesiones, según datos de Seopan. De hecho, para principios de noviembre expirará la concesión Avasa (Autopista Vasco-Aragonesa), un tramo de hasta 296 kilómetros. No será la única, puesto que para 2029 se liberalizarán las concesiones de Castellana (centro noroeste peninsular) y Audenasa (Autopistas de Navarra), con 120 y 113 kilómetros, respectivamente.

Sin embargo, la asignación presupuestaria para la conservación y mantenimiento de carreteras ha ido menguando en los últimos años. Por su parte, el tráfico no ha dejado de crecer.

Por ello, la Generalitat de Cataluña planteó la semana pasada la recuperación de la tarificación de algunas carreteras. Una situación derivada de los problemas de movilidad que han registrado algunas de estas vías tras el fin de las autopistas de pago, especialmente la AP-7.

Una decisión que, según reconoció Manel Nadal, secretario de Movilidad de la Generalitat en una entrevista en la Cadena SER, se podría volver a implementar "en dos o tres años" si hay consenso político.

Entre las opciones que baraja la Generalitat para recuperar los peajes destacan la viñeta, sistema utilizado en países como Austria, Suiza o Eslovenia, o replicar el sistema que se utiliza en el País Vasco, es decir, de pago por uso.

Sea cual fuere, lo que parece claro es que se descarta "volver al modelo antiguo" de peajes físicos con barreras, según reconoció la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el Parlament la semana pasada.

Pero también parece determinante la convicción que se tiene a la hora de lograr "una fuente de financiación estable para el mantenimiento de las vías", tal y como aseguró Paneque.

Todo ello en un verano en el que se prevé récord en la llegada de turistas internacionales y en el que se registrará la cifra más alta de movimientos en las carreteras españolas en los meses de verano, surge la posibilidad de recuperar los peajes con el objetivo de mejorar la movilidad.

En definitiva, España se encuentra ante una importante encrucijada. Mantener la red de alta capacidad más extensa de Europa con una inversión a la cola es una ecuación imposible que compromete la seguridad vial, la competitividad económica y la sostenibilidad fiscal.

Desde el sector se apunta a una estrategia nacional con el fin de incrementar la partida presupuestaria para la conservación y mantenimiento de la red viaria. Algo que se antoja complicado en un momento de posturas enconadas como el actual.

Lo cierto es que el debate que se abre a la hora de recuperar los peajes pone de relieve la necesidad de manejar mejor la movilidad y mantener una red con poca financiación en un momento de aumento del tráfico.