La Abogacía del Estado aconseja repetir uno de los exámenes de la oposición de Renfe si el Tribunal confirma la filtración

La polémica afecta a 600 opositores, algunos de los cuales dejaron sus empleos tras aprobar provisionalmente el proceso.

UGT rechaza cualquier medida que perjudique a candidatos ajenos a la filtración, mientras que CCOO no ve pruebas objetivas de ventaja indebida.

La decisión final de repetir el examen corresponde al Tribunal de la convocatoria de Renfe, no a la Abogacía.

La Abogacía del Estado recomienda repetir la prueba psicotécnica verbal de la oposición de Renfe si se confirma la filtración.

Nuevo capítulo en el lío de las oposiciones de Renfe a operador comercial paralizadas por supuestas irregularidades en el examen para optar a 600 plazas. El Tribunal de la convocatoria ha emitido el informe de la Abogacía General del Estado a Renfe y sindicatos en el que recomienda repetir la prueba psicotécnica verbal.

En dicho informe se señala que el conflicto trae causa de las reclamaciones formuladas por el Sindicato Ferroviario (SF) y Alferro y numerosos candidatos, así como del informe elaborado por la consultora People Expert y del informe jurídico de Renfe.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, la Abogacía del Estado aclara que no tiene la competencia para ordenar la repetición por sí misma, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal de la convocatoria de Renfe.

No obstante, señala que si el Tribunal aprecia que la filtración afectó de manera exclusiva a la prueba psicotécnica verbal, la actuación jurídicamente procedente es dejar “sin efecto exclusivamente dicha prueba y acordar su repetición”.

Y continúa explicando que se debe conservar la validez del resto de actuaciones del procedimiento selectivo que no hayan resultado afectadas por la incidencia apreciada. Es decir, la prueba de conocimiento y la segunda parte del examen del psicotécnico.

Por tanto, el Tribunal debe valorar si “la incidencia detectada ha comprometido exclusivamente la aptitud de la prueba psicotécnica verbal para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Esta es la respuesta de la Abogacía del Estado a la consulta formulada por Renfe que pedía su criterio acerca de qué alternativa adoptar conforme a Derecho ante la incidencia detectada en el proceso selectivo.

Esas tres alternativas que valoraba Renfe eran: mantener el proceso y reanudar con plena validez de lo actuado; anulación total o parcial del proceso junto con la repetición total o parcial de las pruebas presenciales o anulación de la prueba controvertida conservando la validez del resto de actuaciones.

Una vez emitido este informe, la empresa pública deberá adoptar una resolución tras la paralización del proceso de forma temporal.

Rechazo sindical

Desde UGT muestran su rechazo a cualquier medida que pueda perjudicar a personas candidatas ajenas a la incidencia detectada, así como a reclamar el esclarecimiento completo de los hechos con todas las garantías.

Por su parte, CCOO asegura que “no existe una evidencia objetiva que permita afirmar que se produjo una filtración de la prueba ni que determinados aspirantes obtuvieran una ventaja indebida capaz de alterar el resultado del proceso”.

Se trata de un escándalo que ha dejado a 600 opositores que aprobaron provisionalmente en el limbo laboral y personal, ya que muchos han dejado sus puestos de trabajo pensando que tenían su plaza en Renfe.

Recordemos que al parecer, en la prueba psicotécnica del examen, una parte sustancial de los ejercicios de aptitud verbal incluidos en el examen coincidirían con materiales de preparación distribuidos con anterioridad por la academia ETICOP entre sus alumnos.