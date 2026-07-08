El tráfico mundial de las aerolíneas se duplicará en los próximos 20 años por el impulso de India y China

Se requerirán 42.060 aviones nuevos en los próximos 20 años, con un 81% de ellos de pasillo único, reflejando una tendencia hacia flotas más eficientes y sostenibles.

El crecimiento se atribuye al aumento del PIB, la expansión de la clase media y el incremento de las poblaciones urbanas.

China superará a Estados Unidos en vuelos domésticos y la capacidad de India se multiplicará por seis, con mercados emergentes como Vietnam y Malasia destacando.

El tráfico aéreo mundial se duplicará para 2045, alcanzando los 10.000 millones de pasajeros al año, impulsado principalmente por Asia.

La industria de la aviación no tiene límites. Para 2045, el tráfico aéreo se habrá más que duplicado, alcanzando unos 10.000 millones de pasajeros al año, según la previsión del Mercado Global (Global Market Forecast) 2026-2045 de Airbus.

Esto significa un crecimiento del 3,9%. “Este crecimiento va a ser impulsado por el continente asiático”, ha explicado Antonio da Costa, director de Análisis y Previsiones de Mercado de Airbus.

Aquí los mercados como India, Vietnam, Indonesia y Malasia son los que más crecerán. De hecho, vaticinan que China desbanque a EEUU como principal país en volumen de vuelos domésticos. Y la capacidad de India se va a multiplicar por seis.

El crecimiento del tráfico se debe al crecimiento del PIB mundial (+2,6%), al aumento de las poblaciones urbanas (+1.300 millones) y al incremento de las clases medias.

Para 2045, la clase media, el grupo demográfico con más probabilidades de volar, aumentará en 1.400 millones de personas (+34%).

Asimismo, el número de centros urbanos más pequeños crecerá a un ritmo significativamente mayor que los más grandes, lo que refleja cambios en las poblaciones urbanas.

Junto con la eficiencia de las aeronaves, Airbus prevé una expansión de la conectividad más allá de las rutas principales hacia pares de ciudades pequeñas y medianas.

Más aviones

Al calor de este boom, se espera que la demanda de nuevos aviones eficientes siga siendo fuerte.

De los 42.060 aviones que serán necesarios en los próximos 20 años para compensar la sustitución de 19.820 aviones más antiguos y 22.240 para el crecimiento, aproximadamente el 81% serán de pasillo único (34.000) y el 19% de fuselaje ancho.

Actualmente, unos 14.000 aviones de pasillo único ya están en cartera de los principales fabricantes del mundo (Airbus, Boeing, Embraer y Comac)

La mayoría se precisarán en China e India, donde más crecerá el tráfico aéreo.

Esto refleja la tendencia continua hacia aviones más eficientes en costes y emisiones de CO2.

De hecho, dentro de los aviones “la tendencia lleva a tener más clases y no menos (como requieren las low cost)”, explica Ignacio Serna, responsable de Marketing de Operaciones de Airbus.

Para 2045, Airbus prevé que el porcentaje de la flota mundial compuesto por aviones de última generación alcanzará casi el 100%, desde aproximadamente un 39% en 2026.