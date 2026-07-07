Renfe exprime el negocio de los trenes turísticos de un día: su oferta crece con destinos que no tienen conexión ferroviaria

Los acuerdos con entidades autonómicas permiten llevar turistas a zonas rurales, fomentando el turismo local y el desarrollo económico.

La oferta de trenes turísticos de día de Renfe supera las 20 rutas y, junto a los trenes de lujo, generó en 2024 unos ingresos de 12,5 millones de euros.

Algunas rutas, como el Tren de la Lavanda o el Tren de la Mancha Toledana, combinan trayectos en tren con traslados en autobús para llegar a puntos turísticos.

Renfe amplía su oferta de trenes turísticos de un día, sumando rutas que incluyen destinos sin conexión ferroviaria directa.

En 1984, Renfe estrenó el Tren de la Fresa, un recorrido entre Madrid y Aranjuez a bordo de coches históricos que incluye la degustación de fresas. Este fue el servicio pionero de una oferta de trenes turísticos y temáticos de un día que ya suma más de 20 rutas y que Renfe exprime incorporando destinos que ni siquiera cuentan con parada de tren.

Uno de ellos es Brihuega. Desde 2024, Renfe comercializa el Tren de la Lavanda, un viaje de ida y vuelta en tren a Guadalajara desde Madrid en el mismo día para ver los famosos campos de lavanda de este pueblo.

Sin embargo, para llegar a esta localidad de la Alcarria hay que incluir el servicio de autobús desde la estación de tren de Guadalajara hasta Brihuega, a unos 30 minutos aproximadamente.

Esta semana arranca el primero de los recorridos. Concretamente el 9 de julio. El segundo será el 16 de julio. Todo por un precio de 50 euros.

Incluye visitas guiadas para los viajeros a un municipio que turísticamente vive su mayor boom. Y Renfe no se lo quiere perder.

No es la única ruta de reciente incorporación que precisa de autobús para completar el recorrido. El Tren de la Mancha Toledana llega a la estación de Tembleque, pero para visitar los famosos molinos y el castillo de Consuegra hay que ir en autobús.

Lo mismo ocurre con el Tren del Vino de Valladolid o algunas de las rutas gallegas.

Tren Medieval de Renfe. Renfe

Pero hay otros que no lo necesitaban, como el mítico Tren de la Fresa.

Tampoco el Tren de Cervantes (Alcalá de Henares), Tren de la Alcarria (Guadalajara) o Tren de los Molinos (Campo de Criptana).

Transformación

Que el tren no sea el centro de la experiencia se debe a la gran transformación que ha vivido este modelo de negocio. Con el Tren de la Fresa el objetivo era viajar en locomotoras de vapor o coches de madera de principios del siglo XX.

El gancho principal era el tren en sí mismo y recrear un trayecto del siglo XIX. De hecho, el éxito de la ruta de Aranjuez y sus fresas inspiró la creación del Tren de Cervantes a Alcalá de Henares en 1997.

El gran cambio de paradigma para los trenes de un solo día llegó en 2013. Renfe detectó que el turista nacional quería experiencias singulares de un día, pero no necesariamente en trenes históricos de madera a 40 km/h, sino combinando el tren moderno con la cultura local.

Y a partir de ahí surgieron otras rutas usando los propios Cercanías de Madrid y con cofinanciación con los gobiernos autonómicos.

Negocio

Así, la oferta de trenes turísticos de día de Renfe supera las 20 rutas activas a lo largo del año. Tan sólo en Galicia hay 13. Todas están relacionadas con algún punto cultural o turístico de interés.

Se trata de una oferta paralela a la de los trenes Turísticos de Lujo que Renfe explota también. Nos referimos al tren Al-Ándalus o el Transcantábrico (con viajes de entre 6 y 8 días pernoctando en los convoyes).

Ambos servicios, trenes turísticos de un día y de lujo, transportaron en 2024 (último dato registrado) a 31.900 pasajeros y le reportaron a Renfe unos ingresos de 12,5 millones de euros, un 7,8% más que en 2023.

De ellos, la gran mayoría de viajeros proceden de los trenes turísticos de un día, aunque Renfe no desagrega los datos.

Tren de Cervantes de Renfe. Renfe

Estos ingresos van creciendo año tras año. En 2016, hace diez años, los ingresos eran de 7,1 millones de euros.

Estos servicios se operan mediante acuerdos con entidades como Turismo de Galicia o las consejerías de Turismo de comunidades como Castilla-La Mancha.

Las administraciones autonómicas aportan subvenciones y presupuestos de promoción que asumen parte de los costes operativos del tren.

A cambio, la comunidad autónoma se asegura de que el tren lleva turistas a zonas rurales o bodegas, generando impacto económico local.

En este negocio Renfe tiene rivales como Alsa, aunque con una oferta mucho menor y centrada en convoyes históricos.

De hecho, este año presentó su marca Trenes Turísticos, desde la que la compañía de autobuses opera el famoso Tren de Felipe II (una ruta entre Madrid y El Escorial), el Expreso de Canfranc o el tren Galaico Expreso.