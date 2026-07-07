El Gobierno designa la nueva autoridad investigadora de accidentes, que asumirá el caso de Adamuz

La nueva autoridad unifica las tres comisiones anteriores y busca mejorar la seguridad en el transporte mediante la prevención, investigación técnica y recomendaciones de seguridad.

El capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra será el presidente, acompañado de expertos de reconocido prestigio en los sectores ferroviario, marítimo y aéreo.

Esta nueva comisión asumirá investigaciones en curso, como la del accidente de Adamuz (Córdoba), y tendrá su sede en Córdoba.

El Gobierno ha nombrado al presidente y los seis consejeros de la nueva autoridad investigadora de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del presidente y de los seis consejeros de la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que empezará a operar este mismo mes.

Se encargará de las investigaciones que ya se encuentren en curso, como la del accidente de Adamuz (Córdoba) que ocasionó la muerte de 46 personas. De hecho, su sede estará en Córdoba.

Como ya se había adelantado a finales de junio, el presidente del organismo será el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra.

Los consejeros serán Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga como expertos ferroviarios; Verónica Elvira Olalla y María Teresa Lumbreras Encinas como expertas en el ámbito aéreo; y Nuria Obiols Vives y Juan Andrés Pérez Pérez como expertos marítimos.

"Son expertos todos ellos de reconocido prestigio y que tienen una acreditada cualificación profesional en el campo de la seguridad del transporte", ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha señalado.

Esta propuesta de candidatos cuenta con el respaldo del Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha explicado que la nueva Autoridad Administrativa Independiente tiene como función "mejorar la seguridad mediante la prevención de futuros accidentes e incidentes".

Además, se encargará de realizar las investigaciones técnicas para determinar sus causas, así como de formular recomendaciones de seguridad y de señalar las medidas correctivas pertinentes, complementan fuentes del Ministerio de Transportes.

Anteriormente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había adelantado que esta nueva comisión de investigación se constituiría este martes en Consejo de Ministros.

Unifica otros organismos

La autoridad unifica y sustituye a las tres comisiones existentes en el ámbito del Ministerio -la CIAF (ferroviaria), la Ciaim (marítima) y la Ciaiac (aviación)-, con el objetivo de reforzar su independencia y su autonomía técnica y funcional.

Desde el Departamento liderado por Puente indican que los expertos en el sector ferroviario lo son en los ámbitos del diseño, construcción y mantenimiento de material rodante, infraestructuras ferroviarias, explotación de los servicios ferroviarios y seguridad en la circulación.

Por su parte, los dos consejeros expertos en el sector marítimo están especializados en los ámbitos del diseño, construcción y mantenimiento de buques, marina mercante, actividades náutico-pesqueras, infraestructuras portuarias y seguridad operacional, mientras que los dos del sector aéreo son expertos en el diseño, construcción y mantenimiento de aeronaves y su operación, servicios de navegación aérea, infraestructuras aeroportuarias, explotación de servicios aéreos y seguridad operacional.