Escándalo en las oposiciones de Renfe: CCOO recurre a la Abogacía del Estado por posibles irregularidades

El proceso afecta a 600 plazas de operador comercial y CCOO exige que se depuren responsabilidades en la organización de las pruebas si se confirman las irregularidades.

Renfe está recabando información y evaluando si las condiciones de igualdad entre los candidatos se han visto afectadas, y no descarta repetir el examen.

Se detectaron coincidencias entre ejercicios del examen psicotécnico y materiales distribuidos previamente por una academia, lo que podría haber dado ventaja a algunos aspirantes.

CCOO ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe jurídico sobre posibles irregularidades en las oposiciones para el área Comercial de Renfe.

CCOO ha pedido la opinión de la Abogacía del Estado para que emita el correspondiente informe jurídico sobre las pruebas de personal para el área Comercial de Renfe en las que la compañía ferroviaria ha recibido reclamaciones por ciertas irregularidades.

“No se trata de retrasar el procedimiento, sino de garantizar que cualquier decisión se adopte con el máximo respaldo jurídico, con garantías y pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo en una empresa pública como Renfe”, señala CCOO en un comunicado.

Al parecer, en la prueba psicotécnica del examen, una parte sustancial de los ejercicios de aptitud verbal incluidos en el examen coincidirían con materiales de preparación distribuidos con anterioridad por la academia ETICOP entre sus alumnos.

Esta circunstancia habría otorgado una ventaja competitiva a quienes tuvieron acceso previo a esa documentación, según avanzó El Confidencial.

Para el sindicato la situación ha alcanzado una dimensión que exige la máxima responsabilidad.

“La elaboración, custodia, organización y corrección de las pruebas constituyen elementos críticos del procedimiento y deben desarrollarse bajo un control mucho más intenso por parte de la propia empresa”, señalan.

CCOO puso en conocimiento de Renfe las incidencias detectadas antes de la publicación del listado provisional de calificaciones.

En el examen, que se celebró el pasado 6 de junio, los aspirantes optaban a 600 plazas para ser operador comercial de Renfe.

El sindicato señala que una vez esclarecidos plenamente los hechos, deberán depurarse las responsabilidades que correspondan respecto a quienes tenían encomendada la organización y gestión de las pruebas.

Por su parte, Renfe explicó a este periódico que tenía constancia de las reclamaciones. Motivo por el cual está recabando la información disponible y solicitando las aclaraciones necesarias a los proveedores.

Paralelamente, está evaluando si estas circunstancias pueden haber afectado a las condiciones de igualdad entre los aspirantes.

Una vez que se concluya el análisis se decidirá si es necesario repetir el examen.

La empresa pública asegura ser parte perjudicada si esta irregularidad se ha producido, no responsable.