PP, Vox y Junts tumban el decreto del Gobierno para conceder más deuda a Renfe para la compra de trenes

En paralelo, el Congreso sí ha convalidado el decreto del programa Verano Joven 2026, que ofrece descuentos de hasta el 90% para jóvenes en viajes de autobús y tren durante el verano.

La votación se saldó con 173 votos a favor y 176 en contra, impidiendo la entrada en vigor del decreto.

El decreto contemplaba operaciones de crédito extraordinarias por un máximo de 671 millones de euros para Renfe en 2026, además de autorizar endeudamiento para otras empresas públicas.

PP, Vox y Junts han rechazado en el Congreso el decreto ley del Gobierno que permitía a Renfe aumentar su margen de deuda para la compra de nuevos trenes.

Revés para Renfe. PP, Vox y Junts han tumbado este jueves en el Congreso un decreto ley del Gobierno con el que se concedía un aumento del margen de deuda a favor a varias instituciones públicas y en concreto a la compañía ferroviaria para la compra de trenes.

Como todo decreto ley, la norma estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en Consejo de Ministros, pero tenía que someterse al Congreso para que este decidiera si lo convalida o lo deroga y finalmente ha decidido rechazar su entrada en vigor.

El resto del hemiciclo, incluidas formaciones como UPN, Coalición Canaria o el PNV, han votado a favor de la propuesta. Sin embargo, el resultado final de la votación han sido 173 a favor y 176 en contra.

La norma autorizaba a Renfe y otras empresas públicas estatales (Puertos del Estado, Icex y Salvamento Marítimo) a realizar una serie de operaciones de créditos extraordinarios para no comprometer sus inversiones ante la imposibilidad de actualizar los límites de endeudamiento ordinarios por la prórroga de los Presupuestos.

En el caso de Renfe, el decreto autorizaba a la compañía ferroviaria a concertar una o varias operaciones extraordinarias de crédito por un importe máximo de 671 millones de euros durante el ejercicio de 2026 para, principalmente, adquirir material rodante.

Durante el debate, tanto el PP como Vox han reprochado al ministro Puente que pretenda aumentar los límites de endeudamiento de Renfe, Puertos del Estado, Icex y Salvamento Marítimo mediante un decreto ley y no en el proyecto de Presupuestos, que lleva prorrogado desde 2023.

"Un gobierno que en este real decreto ley incluye como extraordinaria y urgente necesidad la compra de una sede para Icex es una verdadera tomadura de pelo", ha dicho Pablo Sáez, de Vox.

Del lado del PP, Pilar Alía Aguado ha censurado que el decreto es fruto de la "mala gestión" y la "dejadez" del Ejecutivo por no aprobar Presupuestos y no actualizar los créditos asignados a las empresas públicas.

Para zanjar el debate del decreto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha subido a la tribuna del Congreso para reprochar a estas tres formaciones sus posiciones y les ha avisado de que con sus votos no responden ante el Gobierno, sino ante "los ciudadanos y ante su conciencia".

Verano Joven

Por otro lado, el hemiciclo sí ha convalidado el decreto del Verano Joven 2026, iniciativa que cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para conceder descuentos de hasta el 90% en viajes en autobús y tren realizados por jóvenes en el periodo estival.

Sólo Vox ha votado en contra de esta propuesta, mientras que PP y Junts se han abstenido y el resto de la Cámara han votado a favor de esta medida que ya lleva cuatro ediciones.