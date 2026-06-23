El director jurídico de Renfe abandona la compañía por discrepancias con la dirección de Fernández Heredia

El ambiente laboral en Renfe está marcado por nuevas huelgas convocadas por el Sindicato Ferroviario, que protesta por la situación de la filial de Mercancías y la pérdida de trabajo en los talleres.

La marcha de Hortalà coincide con tensiones internas en Renfe debido a recientes decisiones de gestión, incluido el fallido proyecto de la filial de autobuses y cambios en la cúpula directiva.

Renfe ha confirmado la salida de Hortalà, argumentando motivos "estrictamente personales" y garantizando una transición ordenada en la compañía.

Joaquim Hortalà i Vallvé, director jurídico y secretario general de Renfe, ha dimitido tras discrepancias internas con la dirección de Álvaro Fernández Heredia.

El secretario general y del Consejo de Administración de Renfe Operadora y director de la Asesoría jurídica de Renfe, Joaquim Hortalà i Vallvé, ha comunicado su dimisión al comité de dirección de la empresa pública la tarde del lunes, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Las fuentes consultadas por este diario hablan de que su salida se ha producido por decisión propia y tras discrepancias internas con el equipo directivo del presidente Álvaro Fernández Heredia.

Hace pocos minutos Renfe ha confirmado esta salida indicando que la renuncia se debe a motivos "estrictamente personales".

"La renuncia se hará efectiva en las próximas semanas, una vez se designe a la persona que asumirá sus funciones, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y asegurar la continuidad en el normal funcionamiento de la compañía", ha indicado Renfe que agradeció su labor.

El directivo llevaba dos años en el cargo. Abogado del Estado se incorporó en 2024 tras una trayectoria de dos años y cuatro meses en el FROB. Anteriormente estuvo durante ocho años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como director de asesoría jurídica y secretario del consejo.

Las tensiones internas responden a varios frentes abiertos en la gestión reciente de Renfe Operadora y el fallido proyecto de la filial de autobuses de Renfe.

De hecho, en el equipo de Renfe hay muchas dudas respecto de la deriva que está tomando la compañía tras la gestión de Fernández Heredia, un experto en autobuses y con escaso bagaje en el mundo del transporte ferroviario.

Tensiones laborales

Tampoco gusta en Renfe la serie de nuevos fichajes que ha traído Fernández Heredia, los que han sustituido a históricos directivos de la compañía. Técnicos con larga experiencia en el sector.

Esta salida llega justo en un momento de tensiones laborales también. Esta semana el Sindicato Ferroviario (SF) ha convocado dos días de huelga (29 de junio y 15 de julio de 2026) por la situación que atraviesa la filial de Mercancías, la pérdida de trabajo en los talleres de la empresa pública y los incumplimientos de los compromisos del Gobierno en 2023.