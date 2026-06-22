Nuevo frente para Renfe: Sindicato Ferroviario convoca dos días de huelga por el estado de Mercancías y de los talleres

Acusan a Renfe de no informar a los representantes de los trabajadores sobre acuerdos clave y de regalar el servicio público a la empresa Medway.

Critican la externalización del mantenimiento, la reducción de carga laboral en talleres y el cierre de instalaciones como el taller de Miranda de Ebro.

El sindicato denuncia el incumplimiento de compromisos alcanzados en 2023 y 2025 con el Ministerio de Transportes y otros sindicatos.

El Sindicato Ferroviario ha convocado dos días de huelga en Renfe por la situación de la filial de Mercancías y la pérdida de trabajo en los talleres.

El Sindicato Ferroviario (SF) ha convocado dos días de huelga (29 de junio y 15 de julio de 2026) por la situación que atraviesa la filial de Mercancías, la pérdida de trabajo en los talleres de la empresa pública y los incumplimientos de los compromisos del Gobierno en 2023.

En concreto, denuncian la vulneración de los compromisos de desconvocatoria de huelga alcanzados el 23 de noviembre de 2023 con el Ministerio de Transportes y el 16 de marzo de 2025 (con los sindicatos mayoritarios).

Además, el sindicato critica el “abandono premeditado” de este servicio público para “regalarlo” a la empresa Medway (de la multinacional MSC) , mediante la creación de una sociedad al 50%.

Además, denuncian que el acuerdo se cerró en diciembre sin informar a los representantes de los trabajadores, vulnerando su derecho de información y consulta.

Asimismo, la externalización del mantenimiento y pérdida de carga de trabajo en los talleres está detrás de la convocatoria de huelga.

Denuncian que la dirección de Renfe ha sacado a licitación el mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, tareas que antes realizaba el personal propio en las Bases de Mantenimiento de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. Esto ha reducido drásticamente el volumen de trabajo en los talleres afectados.

A esto se suma el cierre de instalaciones, como la del taller de Miranda de Ebro, lo que el sindicato califica como una "vulneración flagrante" de los compromisos de mantenimiento de la plantilla.

Para Sindicato Ferroviario todo este proceso genera desprotección, falta de garantías para el futuro y un clima de incertidumbre sobre las condiciones laborales de todos los colectivos y sociedades del Grupo Renfe.

La huelga de dos días ha sido convocada de momento por este sindicato minoritario, pero podrían sumarse otros como CGT.