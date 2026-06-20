El verano pone a prueba la red viaria: ¿están las infraestructuras preparadas para absorber más tráfico?

El envejecimiento del parque automovilístico y el incremento de los costes de mantenimiento complican aún más la gestión de la red viaria española.

La inversión en infraestructuras viarias ha disminuido en la última década, generando un déficit acumulado y afectando la conservación de las carreteras.

La red viaria española enfrenta saturación debido al aumento del tráfico, el crecimiento poblacional y el récord previsto de turistas internacionales este verano.

El Gobierno ha aprobado una inversión de 1.006 millones de euros para el mantenimiento de 3.670 km de carreteras en 10 comunidades autónomas.

Carreteras atestadas, atascos interminables y armarse de paciencia. Es la liturgia de todos los años cada vez que da comienzo el periodo vacacional. A menos de 10 días para que dé comienzo la primera operación salida del verano y con unas previsiones de llegadas de viajeros internacionales que superarán la barrera de los 100 millones, cabe preguntarse si la red viaria está preparada para absorber más tráfico.

Todo ello en un momento en el que el Consejo de Ministros acaba de autorizar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 1.006 millones de euros para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado en 10 comunidades autónomas y 20 provincias.

En total, se han autorizado seis expedientes de contratación, divididos en 29 lotes, con una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. De hecho, dichos contratos están destinados al mantenimiento y conservación de casi 3.670 kilómetros, incluyendo 2.261 kilómetros de autovías.

Lo cierto es que los desplazamientos por carretera no dejan de crecer año tras año. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el año pasado se alcanzaron los 100,8 millones de movimientos por carretera durante los meses de julio y agosto. Una cifra que supone 3,1 millones de movimientos más en comparación con los mismos meses de 2024.

Pero también es importante tener presente que la población española se acerca a los 50 millones de habitantes. Eso sí, la red viaria es prácticamente la misma que había cuando España contaba con una población de 40 millones.

Capacidad limitada

Lo cierto es que la red viaria no puede absorber un crecimiento indefinido del tráfico. La ampliación de estas infraestructuras no siempre es viable debido a los costes económicos, los plazos de ejecución, la disponibilidad del suelo o el impacto ambiental. Por eso, en muchos corredores, el reto no es construir más, sino gestionar mejor la capacidad existente.

Desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) consideran que las necesidades de inversión y mantenimiento de infraestructuras viarias en España para la próxima década alcanzan los 58.369 millones de euros.

De este monto, 43.700 millones es la cantidad necesaria para que las administraciones alcancen los umbrales de calidad técnicos exigibles en conservación, lo que supone un incremento de un 56%, al tiempo que se requieren otros 14.670 millones para la puesta a cero de las redes viarias.

Desde la asociación de grandes constructoras aseguran que este déficit de conservación se enmarca en un deterioro inversor prolongado en los últimos años. Así, entre 2010 y 2024 se acumula una insuficiencia de conservación de 7.651 millones de euros, pese a que en 2024 las administraciones invirtieron 2.807 millones en reposición de carreteras.

Inversión a la baja

Lo cierto es que la inversión en la red viaria ha ido a la baja en los últimos años. La inversión bruta viaria en la década de 2016-2025, en promedio anual, fue de 3.780 millones de euros, un 44% inferior al promedio de la década anterior, cuando se situaba en los 6.704 millones, según datos de Seopan.

Pero es que también se sitúa por debajo de la inversión registrada en las dos décadas anteriores, cuando se llegaron a destinar 7.596 millones (entre 1996 y 2005) y 6.348 millones (entre 1986 y 1995).

Por ejemplo, en 2024, el conjunto de la inversión realizada por las Administraciones Públicas en la reposición de carreteras alcanzó los 2.807 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 8,4% en comparación con 2023. Ahora bien, esta inversión supuso un 1% en términos reales respecto a lo invertido en 2010.

Asimismo, entre 2010 y 2024 la red viaria de gran capacidad se incrementó un 10,7%, al tiempo que el tráfico en la red de carreteras aumentó un 9,4%. Sin embargo, el parque automovilístico español se incrementó un 16%.

De esta manera, la inversión en reposición de carreteras no acompañó el incremento de la longitud de la red, ni el uso de esta por parte de los usuarios.

De otra parte, cabe tener presente que actualmente el 85,4% y el 95,8% del transporte interior en España de pasajeros y mercancías, respectivamente, se realiza por carretera.

Parque envejecido

A todos estos factores hay que sumar el envejecimiento del parque automovilístico español, cuya edad media ya supera los 15 años. Contar con un parque envejecido tampoco ayuda a la fluidez del tráfico y al mantenimiento de la red viaria. En total, el parque de vehículos en España supera los 31,7 millones de unidades (un 1,3% más que en 2024), de los que casi el 30% corresponde a modelos con más de 20 años. Con todos los problemas de seguridad vial que lleva aparejados.

Pero la realidad que ofrece el mercado es bien distinta: los precios de los vehículos no han dejado de crecer en los últimos años y eso obliga a acudir al mercado de ocasión.

Y todo ello a falta de que el Ejecutivo ponga en marcha un plan de renovación del parque contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible. De hecho, el pasado jueves 18, el Pleno del Congreso aprobó una Proposición No de Ley relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible.

Entre otras medidas, su punto sexto insta al Gobierno a aprobar, publicar y poner en marcha un Plan nacional de renovación del parque automovilístico, orientado a sustituir los vehículos de mayor antigüedad por otros que cumplan la norma Euro 6d, incluidos los de ocasión y los industriales.

Incremento de los costes

Lo cierto es que el escenario actual está amenazado por la inflación derivada de la guerra de Irán. La patronal de la construcción (CNC) ya alertó de que muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras están amenazadas por el fuerte incremento de los costes como consecuencia de las tensiones inflacionistas derivadas de la guerra en Oriente Medio.

"En concreto, los sobrecostes medios en las obras de carreteras son del 15% en 2026, que alcanzan el 25-30% en las de rehabilitación de firmes", reconoce la CNC.

Por ello, la patronal volvió a reclamar al Gobierno una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno o abandono en las obras, también de carreteras.

Con todo, el déficit de inversión en conservación en la red viaria de carreteras choca frontalmente con una población al alza, una mayor recepción de turistas internacionales, un parque automovilístico envejecido y al alza y una inflación derivada de la guerra de Irán. De esta manera, sin una financiación estable, parece complicado que la red viaria pueda soportar un mayor volumen de tráfico.