La jueza de Adamuz rechaza entregar a Renfe las llamadas al 112 tras denegarlo también el fiscal: "Es totalmente inútil"

Las claves

Las claves Generado con IA La jueza de Adamuz ha rechazado entregar a Renfe las llamadas al 112 relacionadas con el accidente ferroviario, considerando la petición "totalmente inútil e innecesaria". La Fiscalía también denegó la solicitud de Renfe, argumentando que podría dilatar el proceso y no aportaría información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Renfe alegaba que necesitaba las grabaciones para aclarar por qué los servicios de emergencia no sabían que había dos trenes siniestrados y el motivo del retraso en la asistencia al tren Alvia. La jueza sostiene que la prueba solicitada por Renfe no arrojaría luz sobre los hechos y podría considerarse perjudicial por dilatar el procedimiento.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos.

La jueza considera la propuesta "totalmente inútil e innecesaria" y cree que "podría ser perjudicial" para dilatar el proceso. Una petición que también ha sido denegada por la Fiscalía.

Según recoge el auto, en las presentes diligencias, seguidas por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario entre los trenes Iryo y Alvia, se denegó la práctica de las diligencias interesadas por la representación procesal de Renfe Viajeros.

Estas consistían en requerir al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía las grabaciones, informe final del despliegue de emergencias e información sobre "si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia".

Contra la citada resolución se interpuso por dicha representación recurso de reforma para que en su virtud se revocara la resolución impugnada y se acordara la práctica de la diligencia de prueba solicitada.

Mientras, el Ministerio Público ha solicitado la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, a la vez que distintas partes personadas han formulado escritos de impugnación y oposición al recurso de Renfe.

Dos son los argumentos fundamentales que emplea el letrado de Renfe para atacar la providencia recurrida: uno de forma, "la falta de motivación de la resolución impugnada", y otro de fondo, al entender que "la diligencia de prueba solicitada es necesaria y pertinente".

Por lo que se refiere al primer argumento, la jueza explica que la resolución impugnada se encuentra mínimamente motivada y cumple suficientemente los requisitos exigidos al efecto por el artículo 248.2 de la LOPJ.

En la misma se expresan meridianamente los argumentos en base a los cuales se dicta y lo cierto es que el derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 24.1 de la Constitución, no exige una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes.

Recoge que esta circunstancia conduciría a dictar resoluciones sumamente extensas que nada añadirían a los argumentos de fondo que, en definitiva, les sirven de fundamento. En cualquier caso, asegura que "dicho defecto queda subsanado con la presente resolución".

Tiempo de asistencia a los trenes

En cuanto al fondo del asunto, en el recurso se alega que la diligencia cuya práctica se interesa por Renfe tiene como objeto aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados.

También si ello supuso que "tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, tomando como base la información contenida en el informe de la Guardia Civil del día 20 de abril".

Pues bien, la jueza detalla que la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción constituye una facultad exclusiva del juez instructor como 'director' del procedimiento en esta fase.

Es una actividad jurisdiccional que sin embargo no es ajena a las propias partes del proceso, a cuya instancia pueden ser ordenadas diligencias de prueba o para el esclarecimiento de los hechos tal y como dispone el artículo 311 LECrim.

En este caso, apunta que "el referido derecho de las partes a solicitar diligencias de investigación no es ilimitado, fijando el precepto citado como único límite, que el juez no las considere inútiles o perjudiciales para la investigación".

Advierte de "investigación prospectiva y no procedente"

En el caso de autos, la jueza argumenta que "la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos".

E, incluso, añade, podría considerarse "perjudicial" sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento, además de que es reproducción de la pedida anteriormente, no por el recurrente, sino por la CIAF y denegadas por providencia del día 7 de abril.