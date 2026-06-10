Skyway (Serveo) rescata la polémica liberalización de torres de control aéreo y ofrece ahorros de 280 M€ a Aena

Actualmente, 16 torres de control en España son gestionadas por empresas privadas como Skyway y Saerco, mientras el resto sigue bajo control público de Enaire.

El proceso de liberalización fue paralizado tras acuerdos políticos y cambios en el Ministerio de Transportes, generando debate entre sindicatos y aerolíneas.

La medida permitiría a Aena reducir tasas aeroportuarias y afrontar inversiones futuras, como el plan de 13.000 millones previsto entre 2027 y 2031.

Skyway propone retomar la liberalización de las 21 torres de control aéreo gestionadas por Enaire, calculando un ahorro de 280 millones de euros para Aena.

Con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteando una reducción de tarifas aéreas y el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 (DORA III) en el horno a punto de salir, Skyway quiere desempolvar el proceso de liberalización de torres de control.

La empresa privada que gestiona el tráfico aéreo de seis aeropuertos en España (Alicante-Elche, Ibiza, Valencia, Murcia, Sabadell y Lleida-Alguaire) calcula que si se liberalizan las 21 torres de control que gestiona la empresa pública Enaire, Aena se podría ahorrar 280 millones de euros en el próximo DORA.

Así lo asegura Raquel Martínez Arnaiz, directora general de Skyway, en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

Se trata de un cálculo que sostienen por el ahorro del 60% en las tasas aeroportuarias del que saca pecho el sistema privatizado (y el modelo de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo, AFIS) y el contrato anual entre Aena y Enaire para la prestación de servicios de control de tráfico aéreo.

La directiva argumenta que con estos ahorros Aena podría rebajar las tasas aéreas y hacer frente también a las inversiones previstas para los próximos años. Recordemos que Aena aprobó una subida anual del 3,8% de las tasas aéreas entre 2027 y 2031 junto a un plan de 13.000 millones de inversiones.

“Ahora es el mejor momento para continuar con la liberalización de las torres de control”, señala.

Se trata de un proceso que está parado pese a que en 2023 el Gobierno lo retomó. A través de una orden ministerial, el Ministerio de Transportes sacó a consulta pública la liberalización de las torres de control de siete aeropuertos.

Controlador aéreo en el aeropuerto de Alicante. SkyWay

En concreto, la orden se refería a los aeródromos de Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago.

La propuesta respondió a una solicitud de Aena para continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos.

Sin embargo, el nuevo proceso de privatización fue paralizado. Primero en el Congreso, donde el PSOE pactó con Bildu, ERC y BNG la revisión de la orden ministerial.

Y después, quedó guardado en un cajón con el adelanto electoral. Y aunque el PSOE se mantuvo en el Gobierno, el Ministerio de Transportes pasó de estar controlado por Raquel Sánchez a Óscar Puente.

“Transportes dice que la idea no se ha abandonado, pero tampoco ha salido para adelante”, señala la directiva, quien asegura que se reúne con este Ministerio y con Aena de forma habitual.

Y lo cierto es que no se ha movido ficha ni hay novedades en este asunto, según fuentes del Ministerio.

La liberalización de torres de control siempre se ha considerado un tema polémico. No sólo por las discrepancias políticas, sino también dentro del sector.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) está a favor. Por contra, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) lo rechaza por cuestiones de seguridad del servicio.

Recordemos que fue en 2010 cuando España inició el proceso de liberalización.

Fruto de ello, hay 16 aeropuertos en los que el servicio de control de torre se presta por estas empresas privadas. Una es Skyway (antigua Ferronats) y la otra es Saerco. El resto son gestionados por Enaire.

Otros negocios

Para las empresas privadas, la liberalización también permitiría aumentar su negocio en España. De lo contrario, “el mercado nacional se queda pequeño y tendríamos que salir fuera”, reconocen desde Skyway.

No obstante, la empresa que surgió de la compra del 100% de Ferronats por parte de Serveo (propiedad de Portobello) también tiene un peso importante de su negocio en los cursos de formación para futuros controladores aéreos.

“Aquí hay potencial de crecimiento porque hay demanda en España y fuera de nuestras fronteras”, reconoce Raquel Martínez Arnaiz.