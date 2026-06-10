La jueza del accidente de Adamuz desestima la recusación de los peritos y desbloquea la investigación

Desbloqueada la investigación, los peritos podrán analizar las muestras de soldadura de la vía, en colaboración con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

La magistrada considera normal que peritos con más de 15 años de experiencia hayan tenido relaciones puntuales con empresas del sector, sin que eso implique pérdida de imparcialidad.

La defensa alegaba falta de imparcialidad de los peritos por su relación con empresas implicadas en el tramo del accidente, pero la jueza no ha encontrado pruebas de interés directo.

La jueza de Montoro ha desestimado la recusación de dos peritos en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro ha desestimado la recusación promovida por una de las partes contra dos de los peritos designados judicialmente para participar en las pesquisas sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas. Una decisión que desbloquea la investigación.

La defensa de la víctima argumentó que no se podía garantizar la imparcialidad porque dos de los tres peritos designados tenían relación con empresas implicadas en el tramo del accidente.

En un auto, la instructora de la causa señala que la recusación de peritos en el procedimiento penal exige “la concurrencia de interés concreto, objetivable y jurídicamente relevante”.

En este sentido, indica que uno de los peritos fue recusado por ser socio de una mercantil dedicada, entre otras labores, a la ejecución de trabajos de peritaje y certificados de calidad de diferentes proyectos.

Uno de ellos estaba relacionado con las obras de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz, reforma que en su día resultó adjudicada a Ferrovial y Azvi.

Pero la jueza indica que finalmente realizó trabajos para una empresa que no fue adjudicataria de dicho proyecto.

Pese a ello, explica que “no se puede entender en ningún caso que una intervención y/o relación eventual o puntual del perito, a través de empresas de las que ostenta su representación legal o resulta accionista, con empresas vinculadas a las obras llevadas a cabo en la vía férrea afectada por el siniestro, puede conllevar la certeza en la afirmación de la existencia de su interés directo o indirecto que pueda afectar a su imparcialidad”.

Así, incide en que no consta acreditada relación de subordinación laboral o de dependencia económica respecto de tales empresas.

También recuerda que una de las exigencias impuestas para la formación de las listas de peritos de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para su posterior insaculación, fue exigir a los peritos más de 15 años de ejercicio profesional y conocimientos específicos en el ámbito ferroviario.

Para la magistrada es “extremadamente complicado” que tales peritos a lo largo de su carrera profesional no hayan mantenido algún tipo de relación puntual con las empresas que normalmente intervienen en la realización de este tipo de obras y proyectos.

Por lo que respecta al segundo perito, “la pretensión de la recusante se basa exclusivamente en lo manifestado por el perito el día que se llevó a cabo la aceptación del cargo”.

El perito dijo que es funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha.

Y en su relación de prestación de servicios como funcionario público y como jefe de la sección de explotación de carreteras ejerce labores de coordinación en la reparación de un puente de la Consejería de Fomento sobre un ferrocarril de Adif.

Ello, según la magistrada, deja claro que “no ostenta relación de dependencia o subordinación económica, estatutaria, profesional o laboral alguna respecto de Adif como se sostiene por la recusante”.

La jueza concluye que “no toda relación puntual, eventual y absolutamente tangencial con entidades que intervinieron en la reforma del tramo afectado por el accidente determina por sí la existencia de un interés directo o indirecto que puede suponer una pérdida de imparcialidad objetiva”.

Desbloquea la investigación

Una vez resuelta esta recusación, los peritos podrán ponerse en contacto con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para empezar con el análisis de los carriles.

Hablamos de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la Vía 1 en el PK 318+479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la Vía 1 por vía directa en el PK 318+536.

De hecho, la CIAF nombró dos laboratorios (uno privado y uno público) un mes después del accidente ocurrido el 18 de enero. Tal y como avanzó este periódico designó al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) y al gallego Aimen Centro Tecnológico.

Desde entonces, el organismo investigador ha estado esperando meses a que los peritos puedan iniciar sus trabajos.