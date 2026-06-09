La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). Alberto Ortega Europa Press

Observatorio de la movilidad

El Gobierno renueva el programa ‘Verano Joven’ para viajar en transporte público con descuentos de hasta el 90%

Las bonificaciones para jóvenes entre 18 y 30 años serán efectivas para los viajes realizados entre el próximo 1 de julio y el 30 de septiembre.

Más información: Transportes podría aplazar la liberalización de Cercanías y Media Distancia hasta 2035

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El Gobierno renueva el programa 'Verano Joven' para ofrecer descuentos de hasta el 90% en transporte público a jóvenes de 18 a 30 años.

La inversión en la nueva edición asciende a 130 millones de euros, 10 millones más que el año anterior.

El programa incluye descuentos en billetes de autobús, trenes Avant, larga distancia, alta velocidad y pases Interrail.

Los descuentos son válidos para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, previa inscripción en la web oficial.

Un año más y ya van cuatro, el Gobierno ha renovado el programa 'Verano Joven'. Para ello, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta nueva edición con una inversión de 130 millones de euros (10 millones más que en 2025).

Se trata de un programa que “funciona” y “tiene muy buena acogida”, ha señalado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Desde que se puso en marcha en 2023, más de cuatro millones de jóvenes se han beneficiado de esta medida a través de 16 millones de viajes.

Trenes de Ouigo, Renfe e Iryo, en imagen de archivo.

La nueva edición, que mantiene las condiciones de siempre, está destinada a los jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes podrán viajar en transporte público por España y Europa con descuentos de hasta el 90% en los billetes de autobús de transporte regular.

También incluye descuentos del 50% en los títulos sencillos de Avant y para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete.

Asimismo, hay un 50% en los pases de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe -con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas-.

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven -se habilitará esta posibilidad en los próximos días- con el DNI o NIE.

Si la persona cumple los requisitos del programa, recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web de los respectivos operadores.

Las bonificaciones serán efectivas para los viajes realizados entre el próximo 1 de julio y el 30 de septiembre en transporte público colectivo terrestre, tanto ferroviario como por carretera.

Este proyecto tiene muchas finalidades además de permitir a los jóvenes viajar de forma más barata.

“Permite potenciar el uso del transporte público y contribuimos a mejorar la economía del sector turístico del país porque estos jóvenes consumen en sus lugares de destino”, ha asegurado el ministro.