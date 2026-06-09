El Gobierno renueva el programa ‘Verano Joven’ para viajar en transporte público con descuentos de hasta el 90%

Los descuentos son válidos para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, previa inscripción en la web oficial.

La inversión en la nueva edición asciende a 130 millones de euros, 10 millones más que el año anterior.

El Gobierno renueva el programa 'Verano Joven' para ofrecer descuentos de hasta el 90% en transporte público a jóvenes de 18 a 30 años.

Un año más y ya van cuatro, el Gobierno ha renovado el programa 'Verano Joven'. Para ello, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta nueva edición con una inversión de 130 millones de euros (10 millones más que en 2025).

Se trata de un programa que “funciona” y “tiene muy buena acogida”, ha señalado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Desde que se puso en marcha en 2023, más de cuatro millones de jóvenes se han beneficiado de esta medida a través de 16 millones de viajes.

La nueva edición, que mantiene las condiciones de siempre, está destinada a los jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes podrán viajar en transporte público por España y Europa con descuentos de hasta el 90% en los billetes de autobús de transporte regular.

También incluye descuentos del 50% en los títulos sencillos de Avant y para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete.

Asimismo, hay un 50% en los pases de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe -con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas-.

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven -se habilitará esta posibilidad en los próximos días- con el DNI o NIE.

Si la persona cumple los requisitos del programa, recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web de los respectivos operadores.

Las bonificaciones serán efectivas para los viajes realizados entre el próximo 1 de julio y el 30 de septiembre en transporte público colectivo terrestre, tanto ferroviario como por carretera.

Este proyecto tiene muchas finalidades además de permitir a los jóvenes viajar de forma más barata.

“Permite potenciar el uso del transporte público y contribuimos a mejorar la economía del sector turístico del país porque estos jóvenes consumen en sus lugares de destino”, ha asegurado el ministro.