Weride, Uber y Avomo lanzarán a finales de año en Madrid su primer servicio de taxis autónomos de Europa

El lanzamiento forma parte de una alianza para desplegar decenas de miles de robotaxis en 15 ciudades hasta 2030, replicando experiencias exitosas en Oriente Medio.

La flota de robotaxis se irá ampliando progresivamente y prevé alcanzar un servicio plenamente autónomo en las principales áreas urbanas.

El servicio permitirá solicitar trayectos en vehículos autónomos a través de la app de Uber, inicialmente con operadores de seguridad a bordo.

WeRide, Uber y Avomo lanzarán en Madrid el primer piloto comercial de robotaxis en Europa a finales de este año.

WeRide y Uber han anunciado sus planes para poner en marcha en Madrid el primer piloto comercial de vehículos autónomos en España (conocidos como robotaxis), en lo que supondrá su primer lanzamiento conjunto en Europa.

El servicio tiene previsto comenzar a funcionar a finales de este año, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y permitirá a los usuarios solicitar trayectos en vehículos autónomos a través de la app de Uber.

El despliegue de la flota se realizará de forma progresiva y, en una primera fase, contará con operadores de seguridad a bordo, según detallan en un comunicado conjunto.

Uber, WeRide y Avomo prevén incorporar cientos de robotaxis a medida que se vayan alcanzando los principales hitos operativos, y implementar un servicio comercial plenamente autónomo en las principales áreas urbanas de la ciudad.

Este lanzamiento se apoya en la experiencia de ambas compañías en Oriente Medio, donde WeRide y Uber operan servicios comerciales de robotaxi en Abu Dabi y Dubái. Riad será previsiblemente la próxima ciudad en sumarse.

El servicio de transporte en Madrid lo prestará Avomo, compañía del grupo Moove Cars, socio de Uber en sus operaciones de vehículo autónomo en los Estados Unidos, en Atlanta y Austin.

Con este lanzamiento, WeRide y Uber operarán robotaxis de manera conjunta en cuatro de las 15 ciudades contempladas en su acuerdo estratégico, con otras 11 ciudades previstas hasta 2030.

En el marco de esta alianza, ambas compañías planean desplegar decenas de miles de robotaxis en vías públicas para ofrecer una movilidad autónoma segura y fiable a usuarios de todo el mundo.

Impulsado por la plataforma tecnológica WeRide One y la plataforma de simulación WeRide Genesis, WeRide confía en replicar el éxito logrado en Oriente Medio para acelerar el despliegue de servicios de robotaxi seguros y fiables en la capital española.