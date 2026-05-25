La CIAF asume que la nueva Autoridad de Investigación de Accidentes será la que cierre el 'caso Adamuz'

El análisis de las muestras de soldadura de los carriles es fundamental para determinar si la rotura del riel fue la causa principal del accidente, pero aún no ha comenzado por falta de autorización.

La investigación podría durar más de un año debido a retrasos administrativos y judiciales, así como la falta de nombramiento del presidente y sede de la nueva autoridad.

El proceso se encuentra bloqueado por la recusación de dos peritos judiciales por posibles conflictos de interés, lo que retrasa el análisis de las pruebas clave.

La CIAF reconoce que probablemente no será quien cierre la investigación del accidente de Adamuz y que esta responsabilidad recaerá en la nueva Autoridad de Investigación de Accidentes.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) asume con resignación que las pesquisas sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) están ahora mismo en un punto muerto y alerta de que la investigación podría durar más de lo previsto. Motivo por el cual este órgano cree que ya no existirá con estas siglas para entonces.

De media, una investigación de la CIAF dura un año. De hecho, recientemente han publicado la investigación del incidente operacional ocurrido en la estación de Cortes de Navarra (Navarra) el 22 de mayo de 2025.

Pero con Adamuz “la investigación se puede alargar más de lo normal”, señalan fuentes del órgano investigador a este periódico.

Estas mismas fuentes creen que incluso ya no será la CIAF quien cierre esta investigación, sino que lo hará la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Este nuevo organismo sustituirá a la CIAF (subrogando a todo su personal e investigaciones), pero no hay fecha específica para su puesta en marcha. Se hablaba del segundo semestre de 2026, pero podría ser más tarde.

El Ministerio de Transportes ha retrasado el nombramiento del presidente de la Autoridad de Investigación de Accidentes porque la “presión” por el caso Adamuz no ayuda a encontrar un perfil adecuado. Por ello prorrogó el plazo para nombrar responsable. También se está buscando sede ahora.

A finales de febrero se aprobó el Estatuto Orgánico de esta nueva autoridad que fue creada en agosto de 2024. No se había puesto en marcha porque no se la dotó de estatuto ni estructura. Algo con lo que ya cuenta.

Más de un año

De vuelta a la investigación de Adamuz, desde la CIAF reiteran a este periódico que se alargará mucho más de un año, pero no se atreven a poner fechas.

¿La razón? El bloqueo que hay en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba).

La jueza tiene que contestar la recusación que una de las víctimas realizó sobre dos de los tres peritos judiciales designados para participar en la investigación del siniestro.

La defensa de la víctima señaló que no se podía garantizar la imparcialidad porque dos de ellos tenían relación con empresas implicadas en el tramo del accidente. Una de ellas es Adif.

Una vez que se resuelva esta cuestión, es preciso que la Junta de Andalucía apruebe el presupuesto de los peritos.

Después, los peritos podrán ponerse en contacto con la CIAF para empezar con el análisis de los carriles.

Hablamos de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la Vía 1 en el PK 318+479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la Vía 1 por vía directa en el PK 318+536.

La CIAF nombró dos laboratorios (uno privado y uno público) un mes después del accidente ocurrido el 18 de enero. Tal y como avanzó este periódico designó al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Cenim) y al gallego Aimen Centro Tecnológico.

Tareas de rescate en Adamuz (Córdoba)

Los contratos ya están firmados, pero no pueden iniciar sus trabajos sin la presencia de los peritos y ya han pasado más de 100 días del trágico siniestro en el que murieron 46 personas.

Por lo que, mientras tanto, los investigadores no pueden hacer mucho más. Tan sólo recopilar información, colaborar con la Guardia Civil en la investigación judicial y seguir entrevistando a las víctimas, detallan fuentes de la CIAF a este periódico.

Pruebas importantes

Estas pruebas de los carriles son muy importantes para precisar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, por ejemplo.

O si realmente el carril estaba roto 22 horas antes del accidente, como dicen los informes de la Guardia Civil y de la CIAF.

Son dudas que permitirán confirmar o no la principal hipótesis de los investigadores: que la causa del accidente entre el tren de Iryo y el Alvia fue la rotura de la vía.

Pero para estas pruebas también se requiere tiempo. Por ejemplo, el Cenim se encargará de hacer el estudio más completo posible para analizar el estado del carril y soldadura que se rompieron así como el carril gemelo que no presenta daños.

Su contrato tiene una duración de seis meses. Y si no puede empezar ya, el proceso se va alargando.