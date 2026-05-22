Transportes pide personarse en el caso Adamuz como actor civil

El Gobierno aprobó un paquete de ayudas de 20 millones de euros para los afectados por ambos accidentes, que incluyó anticipos y ayudas económicas no reembolsables.

La petición se fundamenta en la disposición adicional del Real Decreto-ley 1/2026, que permite al Estado subrogarse en los derechos de las indemnizaciones si las víctimas las perciben por vía judicial.

Estas ayudas fueron entregadas como anticipo de indemnización por responsabilidad civil tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida.

El Ministerio de Transportes ha solicitado personarse como actor civil en el caso Adamuz para recuperar las ayudas adelantadas a las víctimas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado personarse en el caso Adamuz como actor civil, según el documento enviado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Transporte dio ayudas a las víctimas en concepto de anticipo de indemnización por responsabilidad civil. Y ahora se persona para recuperar esas ayudas si las víctimas las reciben en el marco de este procedimiento.

En su petición detalla que la personación se hace al amparo del apartado 3 de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

Y, por tanto, en relación con las ayudas en concepto de anticipo de indemnizaciones por responsabilidad civil allí reguladas, que contempla que "el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones que en su caso se declaren en favor de los beneficiarios previstos en el referido texto legal, en las condiciones que allí se precisan".

Cabe recordar que tras los dos accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida (en el que murieron 47 personas), el Gobierno activó un paquete de ayudas por importe de 20 millones de euros.

Entre ellas, se activaron ayudas económicas, no reembolsables. De hecho, hace poco,

Y también se dieron ayudas en concepto de anticipo como hemos comentado anteriormente.

Éstas se suman a las indemnizaciones a las que tienen derecho las personas afectadas conforme a la normativa comunitaria y nacional en materia de derechos de los viajeros de ferrocarril y sobre asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares.