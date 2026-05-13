La UE obligará a Renfe a vender en su plataforma billetes de empresas ferroviarias rivales para forzar rebajas de precio

Los pasajeros que compren un billete único tendrán protección completa de sus derechos, incluyendo compensación por retrasos y garantía de llegar a su destino incluso con conexiones de diferentes empresas.

Las plataformas de venta de billetes deberán mostrar todas las ofertas de manera neutra y transparente, garantizando un trato justo a todos los operadores.

La normativa busca crear un billete único ferroviario europeo, permitiendo a los viajeros comprar trayectos combinados de distintos operadores en una sola transacción.

La Comisión Europea propone que operadores como Renfe vendan billetes de compañías rivales en sus plataformas online para fomentar la competencia y bajar precios.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles un paquete de tres propuestas legislativas para impulsar un "billete único" ferroviario en la Unión Europea, con el que los viajeros podrán comprar en una sola plataforma y mediante una única transacción trayectos -ya sean regionales, de larga distancia o internacionales- que combinen servicios de distintos operadores.

Una de las principales novedades de la nueva normativa -que todavía debe ser debatida y aprobada tanto por los Gobiernos de los 27 como por la Eurocámara- es que obligará a los operadores históricos nacionales con una cuota de mercado superior al 50% -como Renfe en España o la SNCF en Francia- a vender en sus plataformas de venta online billetes de sus rivales.

Bruselas alega que en la actualidad el mercado de venta de billetes ferroviarios "carece de transparencia". Los agentes con una posición fuerte en el mercado tienen el poder de imponer "condiciones contractuales injustas" a los rivales más pequeños. Los servicios de venta de billetes online más importantes y visibles son propiedad de los operadores ferroviarios, que "tienen un incentivo para limitar la visibilidad de sus competidores directos".

Dada la poderosa posición de estas plataformas de venta de tickets propiedad de los operadores, resulta muy difícil para los operadores nuevos encontrar una buena alternativa para distribuir sus billetes, sostiene el Ejecutivo comunitario.

Además, las empresas que poseen sus propios servicios de venta de billetes online tienen pocos incentivos para distribuir sus billetes a través de plataformas independientes. "El resultado es una oferta incompleta tanto en plataformas independientes como en plataformas propiedad del operador. Esto hace que sea innecesariamente difícil para los consumidores encontrar las mejores opciones de viaje", dice la Comisión.

Para aumentar la disponibilidad de billetes de tren, las propuestas de la Comisión Europea obligan a todos los operadores ferroviarios a poner sus billetes a disposición de las plataformas de venta online que quieran comercializarlos. Pero Bruselas también quiere evitar que esa apertura genere nuevas distorsiones en el mercado.

Por eso, la normativa exigirá a todas las plataformas de venta de billetes por internet que muestren las ofertas de forma neutra y transparente. Además, aquellas que ocupen una posición estratégica en el mercado tendrán que garantizar un trato justo a los operadores de transporte.

Al mismo tiempo, los servicios de venta online de las empresas ferroviarias tradicionales, con una cuota igual o superior al 50% del mercado del transporte ferroviario de viajeros, tendrán que mostrar todos los servicios ferroviarios disponibles en su país e incluirlos en sus resultados de búsqueda.

Y, si otro operador lo solicita, también deberán vender billetes para trayectos gestionados por compañías rivales. “Esto ayudará a garantizar billetes de tren a precios competitivos, beneficiando a todos los viajeros”, asegura el Ejecutivo comunitario.

La Comisión también propone que los viajeros que compren un billete único para un trayecto en tren gocen de plena protección de sus derechos si pierden una conexión, incluso cuando esos enlaces estén operados por diferentes empresas ferroviarias.

Esto significa que los pasajeros no solo tendrán derecho a ser redirigidos hasta su destino final sin tener que pagar un nuevo billete, sino que también podrán reclamar una compensación por el retraso total acumulado durante el viaje.