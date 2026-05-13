Talgo ingresa 172 millones en el primer trimestre, un 11,4% más, y acelera la entrega de trenes

La compañía prevé cerrar el año con ingresos de entre 700 y 800 millones de euros y adjudicaciones de hasta 2.000 millones.

La cartera de pedidos de Talgo alcanza un récord de 5.668 millones de euros, con nuevas adjudicaciones en Arabia Saudí y Uzbekistán.

El incremento se debe a la aceleración en la entrega de trenes y al crecimiento de los servicios de mantenimiento.

Talgo registró ingresos de 172 millones de euros en el primer trimestre, un 11,4% más que el año anterior.

Talgo ha logrado unos ingresos de 172 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio, lo que supone un incremento del 11,4% frente al mismo periodo de 2025.

Según el fabricante, estos resultados están impulsados por la aceleración de la entrega de sus trenes y la positiva evolución de la fabricación y de los servicios de mantenimiento.

En un contexto de aumento de su actividad industrial a lo largo del año y con el objetivo de un Ebitda anual en torno a un 8%, el Ebitda registrado en el primer trimestre ha sido de 9,8 millones de euros.

Sin considerar extraordinarios, el Ebitda de Talgo habría sido de 12,3 millones de euros, con un margen resultante de 7,1%.

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha subrayado que “la nueva era de Talgo se caracteriza por el compromiso con nuestros clientes, nuestras personas y proveedores. Hemos puesto el foco en la fabricación, con la contratación de más de 200 personas y la creciente colaboración con nuestros proveedores”.

En cuanto a las perspectivas para este año, Talgo espera alcanzar unos ingresos entre los 700 y los 800 millones de euros y unas adjudicaciones de 1.500 - 2.000 millones de euros.

Entrega de trenes

En la actividad industrial se han registrado hitos relevantes dentro de los principales proyectos de Talgo: las entregas adicionales de los pedidos de DSB (Dinamarca) y DB (Alemania), según calendario previsto, y la continuación de la fabricación de las primeras composiciones del proyecto de Flix (Alemania).

La actividad de mantenimiento también ha tenido un importante crecimiento con los contratos de Arabia Saudí y Uzbekistán.

Talgo cuenta con una cartera de pedidos histórica de 5.668 millones de euros en el primer trimestre, con nuevas adjudicaciones por valor de 1.375 millones de euros y oportunidades comerciales de 14.000 millones de euros en los próximos dos años, de ellas más del 80% en Europa.

Destaca la adjudicación de SAR (Arabia Saudí) para un proyecto de fabricación de 20 trenes de Muy Alta Velocidad y la actividad de mantenimiento por un importe conjunto de 1.332 millones de euros.

También la adjudicación de UTY (Uzbekistán) del servicio de mantenimiento de sus 6 trenes Talgo durante 10 años por cerca de 80 millones de euros.