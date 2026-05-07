La investigación de Adamuz, bloqueada por la recusación de los peritos y el retraso en la aprobación de su presupuesto

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y Adif esperan los resultados de estas pruebas para esclarecer los hechos y confirmar la principal hipótesis del caso.

Los análisis de laboratorio sobre los tramos de carril son cruciales para determinar la causa exacta del accidente y posibles responsabilidades.

La recusación se debe a que dos peritos designados tienen vínculos con empresas relacionadas con el tramo implicado en el siniestro.

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz sigue bloqueada por la recusación de dos peritos y la falta de aprobación del presupuesto para los análisis.

La investigación del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas está atascada en una de las fases más determinantes: los análisis de los tramos de carril que aún no se han podido llevar a cabo.

¿Por qué? Por dos contratiempos. El primero es que la jueza tiene que contestar la recusación que una de las víctimas realizó sobre dos de los peritos judiciales designados para participar en la investigación del siniestro.

Recordemos que la jueza nombró tres peritos judiciales. Todos ellos aceptaron el cargo, pero después vino la recusación.

La razón que argumentó la defensa de la víctima era que no se podía garantizar la imparcialidad porque dos de ellos tenían relación con empresas implicadas en el tramo del accidente.

En concreto, el primero de los peritos ha tenido relación con Azvi y con alguna sociedad del grupo Ferrovial y, más concretamente, con el mantenimiento de las vías ferroviarias de Adamuz meses antes.

Y el segundo aseguró tener en estos momentos “una obra con Adif en Albacete”.

Por lo que, aunque hayan aceptado, la jueza Cristina Pastor, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba), tiene que resolver esa recusación, según indican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del juzgado.

Asimismo, los peritos han presentado un presupuesto que debe ser aprobado por la Junta de Andalucía. Algo que aún no ha ocurrido.

Una vez que se resuelvan estas dos cuestiones, los peritos podrán ponerse en contacto con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para empezar con el análisis de los carriles.

Hablamos de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la Vía 1 en el PK 318+479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la Vía 1 por vía directa en el PK 318+536.

Desde el órgano investigador aseguran a este periódico que “los peritos no se han puesto en contacto con ellos todavía” y que “están a la espera”.

De hecho, la CIAF nombró dos laboratorios (uno privado y uno público) un mes después del accidente ocurrido el 18 de enero. Tal y como avanzó este periódico designó al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) y al gallego Aimen Centro Tecnológico.

Pero no pueden iniciar sus trabajos sin la presencia de los peritos y ya han pasado 100 días del trágico siniestro.

Pruebas importantes

Desde Adif también esperan que se lleven a cabo este análisis. “Las pruebas de laboratorio son las que van a determinar la verdad y pueden ser de todo tipo”, dijo el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en la Comisión del Senado.

Estas pruebas son muy importantes para precisar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, por ejemplo.

O si realmente el carril estaba roto 22 horas antes del accidente, como dicen los informes de la Guardia Civil y de la CIAF.

Son dudas que permitirán confirmar o no la principal hipótesis de los investigadores: que la causa del accidente entre el tren de Iryo y el Alvia fue la rotura de la vía.

Pero también ayudarán a determinar responsabilidades en un momento en el que Adif está en el punto de mira como gestor de las infraestructuras ferroviarias.