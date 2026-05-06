Aena revisará el plan climático de sus aeropuertos para igualarlo al de otras empresas de transporte y del Ibex 35

El nuevo plan tendrá en cuenta tendencias ESG, tecnologías emergentes y alineación con el plan estratégico y la regulación aeroportuaria, incluyendo las filiales de Aena en Brasil y Londres.

El objetivo de Aena es alcanzar la neutralidad de carbono a partir de 2026 y lograr el Net Zero en 2030, adelantando así su meta original de 2040.

La revisión incluirá nuevos objetivos para el periodo 2027-2031 y se apoyará en una comparación con al menos cinco aeropuertos y cinco empresas del sector transporte.

Aena actualizará su plan climático para igualarlo al de otras grandes empresas de transporte y del Ibex 35.

Aena actualizará su actual plan climático (aprobado en 2021) para revisar los objetivos principales e incluso crear nuevos para el periodo 2027-2031. Para ello, el gestor aeroportuario quiere fijarse en qué hacen las grandes empresas de transportes y del Ibex 35.

En concreto, Aena busca una empresa que realice una evaluación comparativa con terceros desde el punto de vista del desempeño en descarbonización de grandes empresas y gestores aeroportuarios a partir de información tal como planes de acción climática y estrategias, certificaciones, compromisos establecidos, proyectos…

A través de un concurso público, pretende tener una lista de empresas formada por un mínimo de cinco aeropuertos y de cinco empresas del sector transporte en los que fijarse.

Además, "se incluirá en el estudio el análisis de empresas del Ibex, líderes en sostenibilidad, así como otras de volumen similar en las que se destaquen por su compromiso en materia de lucha contra el cambio climático", según reza en los pliegos técnicos del contrato cuyo presupuesto de licitación es de 200.000 euros.

También se requiere un análisis de las macrotendencias ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza), nuevas tecnologías y vectores energéticos, normativa actual, así como las tendencias emergentes y particulares del sector aeroportuario, del transporte y de empresas del Ibex 35.

Objetivos de Aena

Todo ello para actualizar su actual plan climático y revisar sus objetivos parciales e incluso crear nuevos para posibilitar el cumplimiento de los hitos de descarbonización comprometidos por la compañía para emisiones aeroportuarias y su mantenimiento a largo plazo.

Hablamos de la neutralidad de carbono a partir de 2026, y por tanto, aplicable a los años 2027, 2028 y 2029 para conseguir Net Zero en 2030 (objetivo previsto antes para 2040), según se detalla en los pliegos técnicos.

Cabe recordar que en marzo de 2021, el Consejo de Administración de Aena aprobó su Plan de Acción Climática 2021-2030 bajo el nombre de ‘Rumbo cero emisiones’. Se le dotó de una inversión cercana a los 550 millones de euros para cumplir con estos objetivos.

Pero no será una actualización sin más, sino que tendrá que estar alineada con el plan estratégico de Aena, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y tener en cuenta el contexto de regulación.

Adicionalmente, el adjudicatario deberá realizar un ejercicio de alineamiento estratégico entre el plan de acción y los planes equivalentes de sus filiales -Aena Brasil y London Luton Airport- con el fin de asegurar "una trayectoria de descarbonización coherente".