La CIAF confirma que no hubo averías en los trenes de Adamuz e insiste en la rotura de la vía como causa del accidente

En el momento de la colisión, el tren Iryo circulaba a 152 km/h y el Alvia a 204 km/h.

La rotura del carril pudo haberse producido 22 horas antes del accidente, según las caídas de tensión registradas la noche anterior.

El informe revela que tanto el tren Alvia como el Iryo no presentaban anomalías según los datos de las cajas negras y las imágenes analizadas.

La CIAF confirma que la causa del accidente de Adamuz fue una rotura de carril, descartando averías en los trenes implicados.

Un nuevo informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) constata que la causa del accidente de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas fue por una rotura de carril al confirmar que no existen “anomalías” en ninguno de los dos trenes implicados.

La CIAF ha aportado un nuevo informe al juzgado de Montoro (Córdoba) con las primeras imágenes del interior de los trenes en el momento del siniestro al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Dicho informe se realiza también tras el análisis de los Registradores Jurídicos (cajas negras) de los trenes Alvia e Iryo, así como de los audios del tren Alvia y las imágenes de las cámaras del tren Iryo.

La CIAF asegura, tras realizar la secuencia de los hechos desde el descarrilamiento del tren Iryo hasta su impacto con el Alvia a las 19:43:33 horas, que “no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes”.

Por este motivo, se concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril a la altura del PK 318.681.

Una rotura de carril que, según otro informe, pudo producirse 22 horas antes del accidente del pasado 18 de enero, tal y como apuntan las caídas de tensión registradas la noche anterior.

En este nuevo informe de la CIAF también se constata la velocidad a la que iban ambos trenes en el momento de la colisión. El tren Iryo circulaba a 152 km/h cuando el sexto vagón impactó con el Alvia a 204 km/h.

Noticia en actualización

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