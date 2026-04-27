El presidente de la CIAF apunta a Adif como responsable del accidente en Adamuz tras una rotura de vía "atípica"

El Presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, durante una comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. Matias Chiofalo / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) señala a Adif como principal responsable del accidente en Adamuz si se confirma que la causa fue una rotura de vía. La investigación apunta a una rotura de vía "atípica" como principal hipótesis del accidente, poniendo el foco en el estado de la infraestructura ferroviaria. El presidente de la CIAF descarta la responsabilidad de los operadores ferroviarios, como Renfe e Iryo, considerándolos víctimas del siniestro. El accidente se califica como fortuito y con una alta carga de mala suerte, aunque todos los accidentes son evitables a posteriori según el ingeniero Iñaki Barrón.

Iñaki Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ha apuntado a Adif como principal responsable si finalmente la causa del accidente de Adamuz (Córdoba) está en la infraestructura. Algo que la principal hipótesis del órgano investigador confirma al asegurar que se produjo una rotura de vía “atípica”.

“La responsabilidad, si se confirma todo lo que hablamos, creo que apunta al estado de la infraestructura como causa del accidente y recae sobre la gestión de la infraestructura”, ha señalado. Es decir, Adif. Y, por tanto, el Ministerio de Transportes y al Gobierno que es de quien depende.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España y los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En cuanto a la causa del accidente, Barrón ha asegurado que no saben todavía si es una rotura de carril o de vía, aunque sí confirma que es una rotura “atípica”.

No obstante, ha defendido que “la rotura de un carril ocurre con relativa frecuencia”, pero eso no es sinónimo de “desastre”. De hecho, lo ha comparado con reventar una rueda en la carretera.

El ingeniero ha afirmado que todos los “accidentes son evitables a posteriori” y que en este siniestro en concreto fue un “un accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte”.

No obstante, de ser cierto finalmente que la causa del accidente está en la infraestructura ha apuntado a Adif como principal responsable y, por tanto, al Ministerio de Transportes y al Gobierno que es de quien depende.

De esta ecuación ha eliminado a los operadores directamente. “Iryo y Renfe son víctimas”, ha dicho.

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