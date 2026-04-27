El presidente de Adif reitera que no hubo mala praxis en Adamuz y confía en el análisis del carril para conocer la verdad

La hipótesis principal se centra en una posible rotura de soldadura o del carril, aunque Marco cuestiona parte del informe de la Guardia Civil sobre el caso.

Adif espera la autorización judicial para analizar las muestras del carril y solicita los datos de las cajas negras para su propia investigación.

Marco asegura que se cumplieron todas las medidas preventivas de mantenimiento y que los protocolos estaban activos en el tramo afectado.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, defiende que no hubo mala praxis en el accidente ferroviario de Adamuz, donde murieron 46 personas.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha vuelto a defender el papel del gestor de infraestructuras ferroviarias en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas.

“No se ha demostrado que haya habido mala praxis en Adif”, ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España.

De hecho, el directivo ha añadido que “todas las medidas preventivas de mantenimiento se han cumplido”.

En varias ocasiones ha insistido en que los protocolos de mantenimiento preventivo se estaban cumpliendo en ese tramo, habiéndose corregido cualquier defecto crítico encontrado con anterioridad, manteniendo la vigilancia sobre aquellos de menor gravedad y pendiente de comprobar las labores de monitoreo realizadas.

Por ello, Marco ha puesto el foco en que cualquier recomendación que deban realizar los técnicos que investigan el accidente tiene que ir orientada a mejorar los protocolos de prevención.

Desde Adif ahora están a la espera de que se empiece a trabajar en el análisis de las cuatro muestras de carril. Falta aún la autorización de la juez, pese a que ya hay dos laboratorios seleccionados.

“Las pruebas de laboratorio son las que van a determinar la verdad y pueden ser de todo tipo”, ha dicho.

Asimismo, la empresa pública ha pedido recibir los datos de telemetría de las cajas negras para que “podamos hacer nuestra propia investigación”.

Por lo que de momento la hipótesis se centra en la rotura de la soldadura o del carril. Una rotura que pudo producirse 22 horas antes y que puede ser compatible con la rotura de carril, según el informe de la Guardia Civil.

En este sentido, no se ha mostrado de acuerdo del todo con el informe. “Lo que no niega Adif es que la bajada de tensión puede ser compatible con una rotura parcial, pero puede ser de otras muchas cosas”, ha dicho.

Frente a las acusaciones del senador 'popular', que ha afirmado que se encontraron cinco fisuras en 500 metros de vía en ese tramo o que la soldadura que podría haberse roto se ejecutó sin inspectores, Marco le ha respondido que "tergiversa" los hechos.

¿Dimisión?

Por otro lado, Luis Pedro Marco ha reiterado que no va a dimitir.“No he hecho nada que por acción u omisión pudiera haber tenido algo con el accidente”, ha asegurado.

Eso mismo se lo trasladó a las víctimas del accidente cuando se reunió con ellas y le preguntaron si dimitiría.