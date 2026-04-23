Adif reabrirá el 30 de abril la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid

La línea de alta velocidad quedó cortada el pasado 4 de febrero debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid se reabrirá el 30 de abril a las 12:00 horas. El servicio estaba interrumpido desde el 4 de febrero por daños causados por intensas lluvias en la zona de Álora (Málaga). Adif confirma que la reapertura cumple con las previsiones anunciadas a mediados de marzo.

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

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