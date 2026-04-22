La juez rechaza por ahora que la aseguradora de Renfe se pueda personar como perjudicada en el accidente de Adamuz

Entre los motivos, la juez señala que aún no se ha determinado la responsabilidad penal y que la aseguradora no ha acreditado pagos a los pasajeros.

La aseguradora solicitó ser considerada parte perjudicada para poder recobrar indemnizaciones, pero la juez considera esta petición prematura.

La juez ha rechazado que Everest Insurance, aseguradora de Renfe, se persone como perjudicada en el accidente ferroviario de Adamuz.

Everest Insurance, la aseguradora de Renfe, deberá responder directamente por posibles indemnizaciones derivadas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que se vio implicado un tren Alvia de la compañía ferroviaria. Al menos tendrá que hacerlo de momento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Montoro (Córdoba) ha desestimado el recurso interpuesto por Everest Insurance manteniendo su personación en la causa como responsable civil directo y no como parte perjudicada, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia con fecha del 19 de abril.

El pasado 27 de febrero de 2026 se admitió a Everest Insurance como responsable civil directo en el siniestro que ocasionó la muerte de 46 personas.

La compañía recurrió vía reposición, alegando que su póliza es un seguro obligatorio de viajeros, sin responsabilidad en el accidente, y que busca personarse como perjudicada para recobrar indemnizaciones pagadas a pasajeros.

Pero ahora la juez lo desestima. La posición de perjudicado que reclama la compañía de seguros, para poder instar el recobro de las indemnizaciones que abone a los pasajeros del tren Alvia, resulta para la juez “prematura” por dos razones.

En primer lugar porque aún no se ha determinado la responsabilidad penal del accidente, ya que nos encontramos al inicio de la instrucción de la causa.

La segunda razón es que la aseguradora no acredita haber pagado indemnizaciones a los pasajeros del tren Alvia ni haber adquirido la posición de subrogada, como exige la doctrina del Tribunal Supremo.

No obstante, la resolución deja la puerta abierta a que Everest Insurance pueda solicitar revisar su posición procesal más adelante, una vez avanzado el procedimiento y acreditados pagos.