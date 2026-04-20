Retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en una maquinaria de vía

Pasajeros en un andén de la estación de Atocha de Madrid. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sufren retrasos por una incidencia en una maquinaria de vía. Adif ha informado sobre la situación a través de la red social X y trabaja para resolver el problema lo antes posible. Hace 16 horas, también se produjeron demoras por otra incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, afectando a trenes AVE y Avant. Renfe comunicó recientemente que la última incidencia ya ha sido solucionada.

Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están registrando retrasos por una incidencia en una maquinaria de vía.

Así lo ha indicado este lunes en el administrador de la infraestructura ferroviaria Adif en la red social "X".

Desde la empresa pública señalan que se está trabajando para solucionar esta incidencia con la mayor brevedad posible.

Hace 16 horas, también se registraron demoras en los servicios comerciales de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía debido a una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra que afectó a trenes de Renfe AVE y Avant.

Hace escasamente una hora, Renfe indicó en la citada red social que la incidencia se encontraba solucionada.