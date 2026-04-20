La juez que investiga el accidente de tren de Adamuz nombra a los tres peritos que estudiarán el siniestro

La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha personado en la causa como actor civil.

Los expertos deberán comparecer el 21 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro para aceptar su designación y recibir instrucciones.

La juez Cristina Pastor ha designado a tres peritos para analizar el accidente de tren ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas.

La juez Cristina Pastor, encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido el pasado enero en Adamuz (Córdoba) ha designado a los tres peritos que analizarán el siniestro en el que murieron 46 personas el pasado mes de enero.

Se trata de Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez Martínez y Miguel Ángel Moraleda Sánchez.

Este martes 21 de abril, todos ellos deben comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), del cual Pastor es titular y que investiga el accidente.

Será en esa fecha cuando deban aceptar su designación.

En el juzgado, Pastor les dará traslado de la "información del procedimiento y de la pericial a practicar", así como de los "requisitos para elaborar el presupuesto requerido por la Junta de Andalucía".

El pasado 9 de abril la jueza instructora aceptó la personación de la Junta de Andalucía en la causa a través de su Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en "calidad de actor civil".