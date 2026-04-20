La juez que investiga el accidente de tren de Adamuz nombra a los tres peritos que estudiarán el siniestro
El 21 de abril deben comparecer para aceptar su designación.
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Las claves
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La juez Cristina Pastor ha designado a tres peritos para analizar el accidente de tren ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas.
Los peritos nombrados son Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez Martínez y Miguel Ángel Moraleda Sánchez.
Los expertos deberán comparecer el 21 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro para aceptar su designación y recibir instrucciones.
La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha personado en la causa como actor civil.
La juez Cristina Pastor, encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido el pasado enero en Adamuz (Córdoba) ha designado a los tres peritos que analizarán el siniestro en el que murieron 46 personas el pasado mes de enero.
Se trata de Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez Martínez y Miguel Ángel Moraleda Sánchez.
Este martes 21 de abril, todos ellos deben comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), del cual Pastor es titular y que investiga el accidente.
Será en esa fecha cuando deban aceptar su designación.
En el juzgado, Pastor les dará traslado de la "información del procedimiento y de la pericial a practicar", así como de los "requisitos para elaborar el presupuesto requerido por la Junta de Andalucía".
El pasado 9 de abril la jueza instructora aceptó la personación de la Junta de Andalucía en la causa a través de su Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en "calidad de actor civil".