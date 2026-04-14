El Gobierno ajusta el precio del transporte de mercancías en carretera a la subida de los combustibles por la guerra

El decreto también incluye a colectivos como eurotaxis y adapta medidas a territorios con características específicas, reforzando la protección del sector ante la situación internacional.

Se establecen ayudas directas para el transporte ferroviario y se amplían las ayudas al sector marítimo, especialmente para servicios entre península, archipiélagos, Ceuta y Melilla.

La normativa obliga a que la revisión del precio del transporte sea automática y figure en la factura, e introduce un régimen sancionador por incumplimiento.

El Gobierno aprueba un real decreto-ley que ajusta el precio del transporte de mercancías por carretera según la variación del precio del combustible debido al conflicto en Oriente Próximo.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que se ajustará el precio del transporte de mercancías de carretera en función de la variación del precio del combustible para paliar el impacto del conflicto en Oriente Próximo.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La normativa contempla nuevas medidas que afectan también al sector del transporte ferroviario y marítimo de mercancías.

Un nuevo Real Decreto-ley mediante el que se refuerzan las ayudas y medidas de apoyo al sector del transporte en España para paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y el incremento en el precio del combustible.

En el caso del transporte por carretera, el Gobierno -indica- quiere asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva al precio del transporte.

Es así como se consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible.

En segundo lugar, se deberá reflejar expresamente en la factura, para reforzar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. Por último, se introduce un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento.

El segundo eje de actuación se basa en la incorporación de nuevas medidas específicas para el transporte ferroviario de mercancías.

Se establece una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel. Estas ayudas ascienden a 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros.

Por último, el tercer eje se refiere al transporte marítimo. En este sector se amplía el ámbito de las ayudas existentes, para incluir expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla, y entre puertos de los Archipiélagos a los servicios ya recogidos en el decreto del mes pasado.

Para el Gobierno, esta ampliación supone un incremento de siete millones de euros adicionales sobre los 30 millones inicialmente previstos.

Además de estas medidas principales, el Real Decreto-ley introduce ajustes y clarificaciones en el marco normativo existente.

Entre ellos, la inclusión de determinados colectivos en el sistema de ayudas ya aprobado en el Real Decreto Ley anterior (eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida) y la adaptación de las medidas a territorios con características específicas como Ceuta y Melilla.

Contexto internacional

Respecto a este nuevo Real Decreto, el ministro Puente ha indicado que refuerza la protección del sector del transporte "ante un contexto internacional complejo, garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística".

"Se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas”, ha dicho, remarcando que “el Gobierno reafirma su compromiso con un sector estratégico para el país y con el mantenimiento de un sistema de transporte eficiente, competitivo y sostenible".