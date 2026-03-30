El Gobierno acuerda con los transportistas un nuevo paquete de ayudas por el alza del petróleo

El acuerdo incluye el compromiso de analizar sanciones para quienes incumplan estas medidas, tras las quejas del sector por ayudas insuficientes.

Se exigirá desglosar en factura el ajuste por variación del precio del carburante y se consolidan legalmente aclaraciones sobre la referencia de precios del gasóleo.

Se modificará la fórmula de revisión del precio del transporte, vinculándola al precio del combustible antes de impuestos y haciéndola automática y obligatoria.

El Gobierno ha pactado con los transportistas un nuevo paquete de ayudas para paliar el impacto del alza del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio.

La reunión entre el Ministerio de Transportes, el de Economía y el de Hacienda con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se ha cerrado este lunes con el acuerdo para poner en marcha un nuevo paquete de medidas para hacer frente al aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio.

Tras seis horas de reunión, se ha acordado elevar a Consejo de Ministros un nuevo real decreto-ley que incluye la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio de combustible.

La fórmula, ya acordada durante la reunión de hoy, no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada al precio del combustible antes de impuestos.

Como ejemplo, a fecha de hoy el peso del combustible se incrementaría del 30% actual al 40%.

Del mismo modo se modificará la redacción del artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías para reforzar que la aplicación de la fórmula es automática y obligatoria.

También se incluye la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, eliminándose la posibilidad de recoger expresamente en los contratos otra forma de reflejar este ajuste.

Y, por último la consolidación con rango legal de las aclaraciones realizadas en la anterior reunión, como que los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni IEH ni IVA, entre otras.

Asimismo, se asume el compromiso de analizar, en el marco de estas medidas, un tipo sancionador que penalice el incumplimiento de las medidas anteriores.

Desde hace días, el CNTC se había quejado de que las medidas adoptadas no sólo resultan insuficientes, sino que en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite, poniendo en serio riesgo su continuidad operativa y, con ello, el abastecimiento del país.

Entre otras cuestiones, aseguraban que la bonificación anunciada de 20 céntimos por litro que, en la práctica, no alcanza esa cifra ya que al descontar los 5 céntimos correspondientes al gasóleo profesional, la ayuda efectiva se reduce a apenas 15 céntimos por litro.