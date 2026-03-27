Puente cede a algunas de las peticiones de los transportistas para paliar los efectos de la subida del combustible

Los transportistas consideran insuficientes las medidas y se crea una mesa de diálogo permanente para buscar soluciones adicionales.

Se establece la obligatoriedad de revisar el precio del transporte si el coste del combustible varía un 5% o más.

Entre las medidas destaca que el precio medio del gasóleo se tomará de referencia sin incluir impuestos para calcular las tarifas.

El Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera acuerdan nuevas medidas para paliar la subida del combustible.

La reunión entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se ha cerrado con algunos avances en favor de los transportistas y la voluntad de seguir dialogando sobre otras medidas para frenar los efectos del aumento del combustible.

En concreto, se ha acordado la implantación de tres medidas mediante la publicación en el día de hoy de una nota interpretativa del Ministerio que se suman al plan lanzado por el Gobierno de respuesta ante la crisis de Oriente Medio.

La primera es que los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni IEH ni IVA.

Además, para el cálculo de la revisión del precio del transporte, no se pueden considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias y temporales contempladas en el plan de ayudas del Ejecutivo.

Y, por último, se incluye la obligatoriedad de aplicar la fórmula para calcular la revisión del precio del transporte cuando se haya producido una variación igual o superior al 5% del precio del combustible (o umbral menor en caso de acuerdo entre las partes).

Descontento

Medidas que no satisfacen del todo a la CNTC, órgano que representa a las empresas transportistas, que exigía mucho más.

El lunes el CNTC alertó de que las medidas adoptadas no sólo resultan insuficientes, sino que en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite, poniendo en serio riesgo su continuidad operativa y, con ello, el abastecimiento del país.

Entre otras cuestiones, aseguraban que la bonificación anunciada de 20 céntimos por litro que, en la práctica, no alcanza esa cifra ya que al descontar los 5 céntimos correspondientes al gasóleo profesional, la ayuda efectiva se reduce a apenas 15 céntimos por litro.

Por ello, tanto la CNTC como Transportes han acordado la creación de una mesa de diálogo permanente, que se reunirá por primera vez el próximo lunes.

En ella, se analizará el establecimiento de una ayuda directa a todo el sector que cubra los sobrecostes sufridos desde el inicio de la crisis o la modificación de la fórmula de indexación que responda definitivamente a la variación del precio del combustible en cada momento.