Ouigo ‘roba’ cuota a Renfe e Iryo en la mayoría de corredores de alta velocidad

En Andalucía, Ouigo ha conseguido cuotas del 18,6% en Sevilla y 15,2% en Málaga en menos de un año de operación, principalmente a costa de Renfe e Iryo.

En Madrid-Alicante, Ouigo consolidó el 36,5% de cuota, mientras que Iryo apenas representa el 2,1% tras recortar su oferta y Renfe bajó al 61,3%.

En el trayecto Madrid-Barcelona, Renfe redujo su cuota al 56,4% tras la supresión del servicio Avlo, mientras que Ouigo subió al 19,3% y Iryo alcanzó el 24%.

Ouigo ha incrementado su cuota de mercado en la alta velocidad española, especialmente en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Alicante, restando participación a Renfe e Iryo.

La entrada de competencia en la alta velocidad con la liberalización ha asestado un duro golpe a Renfe, que ha ido poco a poco cediendo terreno en favor de Iryo y Ouigo. De hecho, el operador francés es el que más cuota le roba.

En concreto, la cuota de Renfe es del 62% en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51%) y en el Madrid-Barcelona (56%), según los datos del informe del cuarto trimestre de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En 2024, la cuota media del operador público era del 72%. Por lo que Ouigo e Iryo sólo le habían quitado un 28%. Ahora, ha perdido aún más terreno.

Y eso se nota especialmente en el trayecto Madrid-Barcelona, donde Renfe suprimió el servicio de Avlo en septiembre por sus problemas en los trenes Avril.

Como consecuencia, Ouigo capturó una parte importante del mercado, pasando del 14,9% en el último trimestre de 2024 al 19,3% en el mismo periodo de 2025.

Renfe perdió cuatro puntos porcentuales de cuota en favor de Ouigo y dos que se llevó Iryo (24%). La empresa pública, ya sólo con el AVE, acaparó el 56,4% de un corredor que, por primera vez durante la liberalización, perdió viajeros.

Pero el asalto de Ouigo no se queda aquí. En el corredor Madrid-Alicante, la empresa francesa ha fortalecido su posición como segundo operador, subiendo casi 4 puntos porcentuales interanualmente hasta el 36,5%.

Por el contrario, Iryo mantiene una presencia mínima (2,1%) tras retirar gran parte de su oferta al finalizar el periodo estival.

En este trayecto Renfe pasa de acaparar el 64% al 61,3% de cuota a través de AVE y Avlo.

En Andalucía no es posible la comparación de los tres operadores porque Ouigo no operaba en 2024. Inició operaciones el 16 de enero de 2025.

Pero sí destaca que, a finales de 2025, ya ha consolidado cuotas del 18,6% en Sevilla y 15,2% en Málaga, principalmente a costa de la cuota de Renfe-AVE e Iryo.

El corredor Madrid-Valencia es el más estable en términos de competencia, con las cuotas de los tres operadores principales muy equilibradas: Ouigo mantiene el 24,7% e Iryo crece pasando de un 23,1% a un 24,4% de los pasajeros.

En Renfe se produce un trasvase de viajeros entre sus dos servicios comerciales, con un crecimiento del producto AVE (+1,6 puntos) frente a una caída del servicio de bajo coste Avlo (-3 puntos).

Otros países

Es normal que Renfe, que operaba en una especie de monopolio natural, pierda peso en favor de los nuevos competidores. Pero, si lo comparamos con otros países con el mercado liberalizado, la caída es muy grande.

En Francia, el operador público SNCF mantenía una cuota superior al 99% hace dos años, según datos de la CNMC (cuándo la de Renfe ya era del 72%).

En su informe, el organismo también afeó que en Alemania los competidores de Deutsche Bahn —la empresa pública— apenas alcanzan el 5% de cuota.