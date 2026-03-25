Renfe aprueba la compra de 40 trenes de alta velocidad por más de 1.700 millones

Las primeras cinco unidades estarán listas en tres años y cuatro meses, y toda la flota operativa en seis años y medio.

Los trenes podrán circular a 350 km/h, tendrán 450 plazas, accesibilidad universal, espacios para bicicletas y cafetería.

La compra contempla 30 trenes por 1.362 millones, con opción a 10 unidades adicionales, alcanzando los 1.777 millones.

Renfe inicia la licitación para adquirir hasta 40 trenes de alta velocidad de última generación por más de 1.700 millones de euros.

El Consejo de Administración de Renfe ha aprobado esta tarde iniciar el proceso de licitación para la adquisición de hasta 40 trenes de alta velocidad de última generación por más de 1.700 millones de euros.

Dicha medida responde a la necesidad de afrontar el crecimiento de la demanda previsto para los próximos años, la expansión de la red ferroviaria y la apuesta por reforzar Renfe como operador público de referencia en Europa.

La licitación incluye la adquisición de 30 de estos trenes por un importe total de 1.362 millones de euros, con la opción de ampliar el pedido con 10 trenes más.

El conjunto de la operación, de ejecutarse la compra de estas 10 unidades adicionales, alcanzaría una inversión total de 1.777 millones de euros.

Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial, tal y como ya avanzó el ministro Óscar Puente para la línea Madrid-Barcelona.

La nueva licitación está orientada, fundamentalmente, a la renovación de aquellos trenes que acumulan más años de servicio.

Los criterios técnicos definidos en la licitación otorgarán un protagonismo especial a la rapidez en los plazos de fabricación y a la disponibilidad de las nuevas unidades, con el objetivo de asegurar que la flota pueda incorporarse en el menor tiempo posible.

Calendario

El calendario de entregas establece que las primeras cinco unidades deberán incorporarse antes de tres años y cuatro meses, mientras que la totalidad de la flota deberá estar plenamente operativa antes de seis años y medio.

Asimismo, las condiciones fijadas en la licitación establecen un ritmo de suministro de un nuevo tren cada mes y medio.

Los nuevos trenes incorporarán las prestaciones propias de la tecnología ferroviaria de última generación.

Estarán construidos para operar en ancho estándar e irán equipados con los sistemas de señalización y control más avanzados, entre ellos ERTMS/ETCS en niveles 0, 1 y 2, así como ASFA.

La configuración interior incluirá un mínimo de 450 plazas distribuidas en dos clases, accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, espacios para bicicletas y servicios de restauración a bordo como cafetería.