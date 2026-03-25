La alta velocidad entre Madrid y Barcelona pierde viajeros por primera vez desde la liberalización ferroviaria

Los precios medios de los billetes subieron en los corredores Madrid-Barcelona (+36%) y Madrid-Valencia (+23%) respecto a 2024, pero siguen siendo más bajos que antes de la liberalización.

El mayor crecimiento de viajeros se produjo en el corredor Madrid-Valencia (+26%), mientras que los corredores Madrid-Sevilla (+18,1%) y Madrid-Málaga/Granada (+9,2%) también mostraron aumentos.

El número de plazas ofertadas en el corredor Madrid-Barcelona disminuyó un 4,4% debido a la supresión de servicios Avlo de Renfe, aunque Iryo y Ouigo aumentaron su oferta.

La alta velocidad entre Madrid y Barcelona perdió un 13% de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, la primera caída desde la liberalización.

La alta velocidad comercial registró 10,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,3% más que en el mismo trimestre de 2024, gracias al impulso de los corredores del sur.

Sin embargo, por primera vez desde la liberalización, la demanda en el corredor Madrid-Barcelona se redujo un 13% interanual, hasta los 3,3 millones.

Las plazas ofertadas disminuyeron un 4,4% por supresión de los servicios Avlo de Renfe y a pesar de que Iryo y Ouigo añadieron más oferta, según el informe del cuatro trimestre de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El mayor crecimiento interanual se produjo en el corredor Madrid-Valencia (+26%, 1,5 millones de viajeros).

Ello se debió, al menos en parte, a la importante reducción de la demanda que se produjo en el último trimestre de 2024 tras la dana.

Los corredores del sur aumentaron su demanda de forma significativa: Madrid-Sevilla (+18,1%, 1,6 millones) y Madrid-Málaga/Granada (+9,2%, 1,4 millones de viajeros).

El corredor Madrid-Alicante se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,4%, 1 millón).

Cuotas de mercado

Renfe concentró más del 60% de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51%) y en el Madrid-Barcelona (56%). En este último, Renfe perdió 6 puntos porcentuales de cuota en favor de Ouigo (19%) y de Iryo (24%).

Ouigo ganó 6 puntos de cuota a costa de Iryo (-2 p.p.) y Renfe (-4 p.p.) en el Madrid-Sevilla, y otros 6 p.p. en el Madrid-Alicante, al retirar Iryo su oferta de verano.

Precios de los billetes

Los precios medios en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia subieron de forma considerable respecto al mismo trimestre de 2024 (un 36% y un 23%, respectivamente).

Sin embargo, fueron un 7% y un 32% más baratos, respectivamente, que antes de la liberalización (un 24% y un 45%, si tenemos en cuenta la inflación).

En el corredor sur, los precios medios bajaron un 10% y fueron un 31% más baratos que antes de la liberalización.