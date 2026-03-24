Los problemas en la vía, defectos de soldaduras y roturas de carril aumentan un 25% desde el accidente de Adamuz

Las restricciones de velocidad, en algunos casos bajando a 5 km/h, están generando retrasos para los más de 500 millones de viajeros anuales del tren.

El déficit de mantenimiento en la red convencional, que transporta el 90% de los pasajeros, ha contribuido al deterioro y envejecimiento de las infraestructuras.

Actualmente hay 1.101 limitaciones de velocidad activas en 106 líneas de la red convencional, con más de 220 nuevas restricciones.

Los problemas en la vía, roturas de carril y defectos de soldaduras han aumentado un 25% desde el accidente de Adamuz.

Adif sigue en el ojo del huracán. A las polémicas retiradas de material de la zona del accidente de Adamuz (Córdoba), se suma su incapacidad para hacer frente al elevado número de incidencias en la red (mal estado de la vía, roturas de carril o soldaduras defectuosas) que se han disparado tras el siniestro ferroviario.

La situación, lejos de mejorar, empeora cada día que pasa. En concreto, esta semana Adif mantiene activas 1.101 limitaciones de velocidad en 106 líneas de la red convencional (Cercanías, Media y Larga Distancia y Mercancías).

Esto supone, un aumento del 25,4% con respecto a las que había días posteriores al accidente de Adamuz, según el documento semanal al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Por lo tanto, hablamos de más de 220 restricciones de velocidad nuevas relacionadas con problemas detectados en la infraestructura. Una alta cifra que refleja la incapacidad de Adif de hacer frente a estas incidencias.

Motivo por el cual se ve obligada a restringir la velocidad en muchos tramos. Este documento no contabiliza las restricciones en alta velocidad, por lo que la cifra podría ser mucho mayor.

La gran mayoría de las limitaciones de velocidad llevan meses activas y tienen que ver con el estado de la vía.

En algunos casos incluso se habla de "mal estado de la vía" y en otros del estado de aparatos de vía (desvíos, agujas, cruzamientos o corazones de desvío).

También son numerosos los problemas con los carriles (hay hasta cinco roturas y varios tramos limitados por planes de choque para evitar estas roturas) o incluso hay cinco defectos de soldadura.

Asimismo, en el documento destacan el mal estado de los desvíos o los defectos de geometría (nivelación/alineación), la inestabilidad de terraplenes y trincheras, y daños en estructuras metálicas y pasos superiores, muchos agravados por lluvias fuertes y la meteorología adversa.

Retrasos

La gran mayoría de estas limitaciones suponen que los trenes tienen que rebajar a 80, 70, 60 o 50 km/h la velocidad.

Pero las hay incluso más reducidas: de 20, 10 o 5 km/h. Estas últimas son muy comunes cuando la limitación tiene que ver con el mal estado de la vía.

Técnico de Adif en una imagen de archivo. Europa Press

Hay que tener en cuenta que en las principales líneas de la red convencional de ancho ibérico se admiten, en general, velocidades entre 160 y 220 km/h.

Por lo que estas restricciones de velocidad son las causantes de muchos de los retrasos que sufren los usuarios de tren en su día a día. Hablamos de una red que sólo el año pasado transportó más de 500 millones de viajeros.

Poco mantenimiento

El documento de limitaciones de velocidad también refleja, como señalan fuentes del sector, “el bajo nivel de mantenimiento” de la red.

Algo que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) puso de relieve hace poco cuando fijó en 3.600 millones el déficit en mantenimiento ferroviario en España.

El estudio realizado por esta entidad señala un desequilibrio estructural en la inversión: la alta velocidad recibe mucho más que la red convencional, que es la que concentra alrededor del 90% de los pasajeros. Lo que ha derivado en un progresivo envejecimiento de las infraestructuras.

Para compensar la depreciación de la infraestructura y evitar su deterioro, el IEE estima que habría sido necesario destinar 2.900 millones de euros anuales.

Adamuz

Los problemas de la red no son el único frente que tiene abierto Adif. El gestor de infraestructuras lleva semanas protagonizando choques con la jueza instructora del accidente de Adamuz por la retirada de material.

La polémica saltó cuando el día 22 de enero, al poco del accidente, Adif retiró del lugar de los hechos varios materiales que encontró allí sin custodiar. Y lo hizo sin autorización judicial.

Posteriormente, la magistrada regañó a Adif por haberle avisado, tan sólo con dos días de antelación, de que iba a realizar trabajos sobre la vía de Adamuz que provocarían la retirada de los 36 metros mencionados.

Pero no fueron 36 metros, sino que existen otros 42 metros de metal retirados de los que no se tenía constancia, según una resolución a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Y mientras tanto la investigación avanza a la espera de que la jueza autorice a los dos laboratorios escogidos por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para analizar los tramos de carril del accidente.