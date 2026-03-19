El parte de la revisión de la soldadura de Adamuz fue modificado once días después del accidente

Adif responsabiliza a Ayesa de las modificaciones, ya que esta empresa fue la encargada de integrar la documentación de los trabajos de soldadura inspeccionados.

El error consistió en ubicar datos técnicos del carril roto en una celda incorrecta, cambiando la información sobre el tipo de unión de los carriles.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) alertó a la Guardia Civil sobre incongruencias en los documentos relacionados con la soldadura rota.

Ayesa modificó el parte de revisión de la soldadura en Adamuz once días después del accidente, señalando un error en las anotaciones técnicas.

Ayesa, la empresa que supervisó la soldadura del carril roto en Adamuz, emitió el pasado 29 de enero un documento en el que modificaba el parte de revisión de la soldadora del accidente. Se trata de una de las “incongruencias” de las que alertó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la Guardia Civil.

En concreto, el inspector de soldaduras de Ayesa Ingeniería y Arquitectura señala que hay un error en las anotaciones realizadas por el soldador, según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El profesional que rellenó el parte de soldaduras colocó los datos técnicos correspondientes al carril roto en una celda diferente a la que debía colocarlo.

Parte de la soldadora de Adamuz modificado por Ayesa a 29 de enero de 2026.

En el punto kilométrico 318+681 del hilo izquierdo y del derecho -donde se originó el accidente- aparece una anotación en el estado de carril ‘NU’, correspondiente a la unión de un carril nuevo con otro carril nuevo.

Ahí es donde el inspector alerta del error. En su lugar, debería llevar la inscripción ‘US’, la unión de un carril antiguo o ‘usado’ con uno nuevo.

Así lo deja especificado el supervisor de Ayesa, reseñando un nuevo cuadro con la distribución de las celdas modificada.

Eso quiere decir que la información técnica recogida en el parte sobre la soldadura del punto crítico de Adamuz se ha modificado.

La cuestión es saber si la información de los kits de soldadura utilizados también puede ser errónea, según avanza The Objective.

Asimismo, este mismo profesional también alertó de otro error de inscripción en otros puntos kilométricos cercanos al accidente. El documento también está firmado el pasado 29 de enero.

Incongruencias

Estos cambios en los documentos son los que llevaron a la CIAF a alertar de “incongruencias” a la Guardia Civil que tenían que ver con modificaciones en documentos remitidos por Adif.

Pero la empresa pública aseguró que no tiene nada que ver en estas manipulaciones y señaló directamente a Ayesa.

Cabe recordar que Ayesa fue contratada por la gestora de la infraestructura Adif para inspeccionar los trabajos de renovación de la línea Madrid-Sevilla, entre ellos los de ejecución de las soldaduras.