Retrasos en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una incidencia en los sistemas de señalización
Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid están registrando retrasos desde primera hora de esta mañana como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif en su cuenta de X.
La compañía ha señalado que se están recuperando "de forma progresiva" los sistemas de control y gestión de tráfico.
"La circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo", ha subrayado Adif.
Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad.
Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en la estación más de 50 minutos.
Se están recuperando de forma progresiva los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo si bien los trenes registran retraso por este motivo. https://t.co/vz7qWb3DEi— INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026
En la red social X un pasajero ha explicado que llevan "hora y diez parados a 200 metros de Segovia y sin previsión de salida. Nos dicen que está parado todo lo que llega o sale de Atocha o de Chamartín".