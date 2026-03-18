Comité de Talgo convoca paros el 8 y 15 de abril y 6 de mayo ante "el inmovilismo" en las subidas salariales

La plantilla está llamada a secundar los paros en todos los turnos y está prevista una nueva reunión negociadora el 24 de marzo.

La dirección de Talgo alega que los resultados económicos no permiten una subida salarial, aunque tiene previstas inversiones y nuevas contrataciones.

Los sindicatos denuncian el "inmovilismo" de la empresa y critican que, pese al aumento de la exigencia y la cartera de pedidos, no se revisen los salarios.

El comité intercentros de Talgo ha convocado paros de dos horas en todas sus plantas los días 8 y 15 de abril y 6 de mayo por la falta de avances en la negociación salarial.

El comité intercentros de Talgo, integrado por CSIF, UGT y CCOO, ha convocado paros de dos horas en todas sus plantas para los próximos 8 y 15 de abril, así como el 6 de mayo, ante el "inmovilismo" de la dirección en la negociación de las subidas salariales para 2026.

Según han informado fuentes de CCOO a Europa Press, el comité trasladó una propuesta a la empresa el pasado 5 de marzo, pero la dirección "ha mostrado poco interés en negociarla". "No han atendido a razones, a pesar de que les hemos manifestado que la plantilla se encuentra cansada y el nivel de exigencia aumenta constantemente", han asegurado.

Según los representantes de los trabajadores, la empresa se escuda en que, con los resultados obtenidos, no puede llevar a cabo una revisión salarial.

Sin embargo, el comité ha recordado que la compañía tiene pensadas inversiones millonarias en Talgo y también va a llevar a cabo nuevas contrataciones, por lo que entiende que "también podría invertir en la nómina de sus trabajadores".

"Existe un malestar creciente en la plantilla, que ve cómo aumenta la cartera de pedidos, pero no se produce una revisión salarial", han señalado desde CCOO.

Paros

Por ello, todas las secciones sindicales de la empresa han "aunado fuerzas", y han decidido convocar a la plantilla a secundar los paros, que se desarrollarán de 4.55 a 5.55 en el turno de noche; de 12.55 a 14.55 en el de mañana, y de 14.45 a 16.55 en el de tarde, en todas las plantas del país.

Representantes de la dirección y del comité volverán a mantener una nueva reunión negociadora antes de que los paros se celebren, el próximo 24 de marzo.

El comité confía en que "todas las personas trabajadoras" respalden el llamamiento y sumen fuerza "para que el comité pueda actuar en consecuencia".