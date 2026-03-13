La juez pregunta a Adif si hizo obras el pasado día 3 en la vía de Adamuz, en qué consistieron y si retiró material
También concreta, a petición de la empresa pública, en qué tramo del recorrido rige su prohibición de efectuar labores de mantenimiento sin autorización.
Más información: La jueza reprende a Adif por avisarle solo dos días antes que iban a hacer obras en la vía a 1 km del accidente de Adamuz
Las claves
nuevo
Generado con IA
La juez investiga si Adif realizó obras de mantenimiento el 3 de marzo en la vía donde ocurrió el accidente de tren en Adamuz.
Se solicita a Adif que detalle en qué consistieron esas posibles obras, si implicaron retirada de material y el destino de los restos desplazados.
La juez exige a Adif que solicite permisos para futuras obras con al menos 15 días de antelación, tras haber sido avisada previamente con solo dos días.
Adif ha pedido aclaraciones al juzgado sobre los tramos y labores que requieren autorización, y la juez responde solicitando información concreta sobre las obras.
La juez que investiga el accidente de tren ocurido el pasado enero en Adamuz (Córdoba) ha preguntado a la empresa pública Adif si efectuó "obras de mantenimiento" el pasado día 3 de marzo sobre la vía en la que ocurrió el siniestro.
De haberse producido, la magistrada también exige saber en qué consistieron, si supusieron la retirada de material y dónde están los restos desplazados.
Así consta en una resolución judicial firmada este jueves por la juez Cristina Pastor y dirigida a la compañía estatal que gestiona las infraestructuras ferroviarias.
Como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, hace menos de dos semanas, la instructora reprendió a Adif por avisarla con tan sólo dos días de antelación de que iba a acometer las mencionadas obras, previstas a sólo un kilómetro del lugar del siniestro.
Por ello, la instructora ordenó a la empresa pública que, desde ahora, solicite dichos permisos con, al menos, 15 días de plazo.
En respuesta, Adif envió al Juzgado un escrito en el que pedía a la juez distintas aclaraciones, como el tramo exacto en el que se aplicaba dicha prohibición o las concretas labores para las que exigía autorización.
Ahora, la juez, en respuesta, despeja todos esos interrogantes pero también exige a Adif que aclare si, finalmente, acometió aquellas obras y, de ser así, en qué consistieron.