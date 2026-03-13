La juez pregunta a Adif si hizo obras el pasado día 3 en la vía de Adamuz, en qué consistieron y si retiró material

Adif ha pedido aclaraciones al juzgado sobre los tramos y labores que requieren autorización, y la juez responde solicitando información concreta sobre las obras.

La juez exige a Adif que solicite permisos para futuras obras con al menos 15 días de antelación, tras haber sido avisada previamente con solo dos días.

Se solicita a Adif que detalle en qué consistieron esas posibles obras, si implicaron retirada de material y el destino de los restos desplazados.

La juez investiga si Adif realizó obras de mantenimiento el 3 de marzo en la vía donde ocurrió el accidente de tren en Adamuz.

La juez que investiga el accidente de tren ocurido el pasado enero en Adamuz (Córdoba) ha preguntado a la empresa pública Adif si efectuó "obras de mantenimiento" el pasado día 3 de marzo sobre la vía en la que ocurrió el siniestro.

De haberse producido, la magistrada también exige saber en qué consistieron, si supusieron la retirada de material y dónde están los restos desplazados.

Así consta en una resolución judicial firmada este jueves por la juez Cristina Pastor y dirigida a la compañía estatal que gestiona las infraestructuras ferroviarias.

Como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, hace menos de dos semanas, la instructora reprendió a Adif por avisarla con tan sólo dos días de antelación de que iba a acometer las mencionadas obras, previstas a sólo un kilómetro del lugar del siniestro.

Por ello, la instructora ordenó a la empresa pública que, desde ahora, solicite dichos permisos con, al menos, 15 días de plazo.

En respuesta, Adif envió al Juzgado un escrito en el que pedía a la juez distintas aclaraciones, como el tramo exacto en el que se aplicaba dicha prohibición o las concretas labores para las que exigía autorización.

Ahora, la juez, en respuesta, despeja todos esos interrogantes pero también exige a Adif que aclare si, finalmente, acometió aquellas obras y, de ser así, en qué consistieron.